Telefónica avança en la digitalització de la seva xarxa tancant 59 centrals de coure a Catalunya

@Telefónica





Telefónica ja ha tancat 59 centrals de coure a Catalunya, el que suposa continuar avançant en el seu pla de digitalització i transformació de la xarxa per a oferir la millor connectivitat. D'aquesta manera, s'han clausurat 33 centrals a Barcelona, 10 a Tarragona, 8 a Girona i 8 a Lleida.





Tal com diu Pablo Ledesma, director d'Operacions de Telefónica España, “Telefónica va començar el seu procés de transformació de la xarxa amb el tancament de centrals l'any 2016 i, des de llavors, malgrat circumstàncies adverses en alguns anys com el passat, ha seguit el seu pla de tancament de centrals de coure i expansió de la fibra per a avançar en l'objectiu d'oferir la millor connectivitat, tant a clients particulars com empresarials. Una vegada més Telefónica, que amb el seu desplegament de fibra ha contribuït en gran manera a situar a Espanya com el país europeu amb més fibra òptica, desenvolupa la seva activitat d’acord amb les necessitats que porten els nous serveis i la nova generació de telefonia mòbil 5G”.





L'objectiu d'aquest pla de transformació és completar la cobertura de fibra amb una xarxa totalment digital i impulsar que tots els clients es passin a fibra per a així millorar la seva experiència amb els serveis i collocar-los en la millor posició davant el futur digital, a més de consolidar l'objectiu mediambiental de Telefónica.





Des de l'inici del seu pla de tancament, Telefónica ha tancat ja 1.000 centrals de coure a Espanya; ha desmuntat 65.000 tones de cable, ha reciclat 7.140 tones de RAEEs (residu d'aparells elèctrics i electrònics) i altres elements, ha reutilitzat més de 128.000 targetes en la seva xarxa, i ha estalviat al voltant de 1.000 Gwh (355.000 tCo2, equivalent a plantar sis milions d'arbres).





Pel que fa a l'ocupació de l'espai, una central de fibra dona servei al mateix nombre d'accessos que s'atén des de quatre centrals de coure, i la tecnologia d'accés de fibra ocupa només el 15% de l'espai de l'accés de coure.









D'aquesta manera, el procés de tancament de les centrals de coure comporta un impuls de l'economia circular basant-se en la reducció, reutilització i reciclatge (regla de les 3 R’s). L'estalvi energètic i d'espai, juntament amb el reciclatge de components i la millora mediambiental que implica l'apagat de tecnologies en desús, permet a Telefónica avançar en el compromís mediambiental estratègic d'emissions netes zero per al 2025.