Sanchez Llibre: "Estem a pas de fer el ridícul internacional"

El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha carregat contra el Govern de la Generalitat per la "frivolitat" que ha mostrat en la gestió de l'ampliació de l'Aeroport del Prat. "Volem expressar la nostra indignació cap al Govern de la Generalitat. ens porta a la ruïna econòmica del nostre país ".





Sánchez Llibre - Purificació González





"Estem a un pas de fer el ridícul internacional" afirma el líder de Foment, que no entén que es produeixin "declaracions contradictòries dels diferents membres de la Generalitat".





Per això, demana "una ràpida rectificació i que s'expressin en una sola direcció". "Volem que el Govern resolgui les seves discrepàncies internes privadament, i que actuï públicament de forma cohesionada", afirma el líder de la patronal.





"No és possible redistribuir la riquesa si no es crea", assegura Sánchez Llibre, que segueix promovent l'ampliació de l'aeroport: "És imprescindible donar suport unànime i sense fissures a el projecte d'ampliació de l'Aeroport del Prat", sentencia.