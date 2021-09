El Govern central descarta reprendre l'ampliació del Prat en aquesta legislatura: "És una oportunitat perduda"

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha descartat aquest dijous que l'ampliació de l'Aeroport de Barelona-el Prat es pugui reprendre en aquesta legislatura, després que aquest dimecres anunciés la paralització de la inversió de 1.700 milions d'euros per falta de confiança de Govern de la Generalitat. "És una oportunitat perduda", ha lamentat.





Raquel Sánchez @ep





En una entrevista a la cadena SER, Sánchez ha assenyalat que "en aquestes condicions" no poden portar el projecte a Consell de Ministres del 28 de setembre, data límit segons la ministra, per aprovar el Document de Regulació Aeroportuària (Dora) que inclou les inversions per al període 2022 - 2026. Segons aquests terminis l'obra d'ampliació culminaria en 2031. "Perdem l'oportunitat de incloure-ho en aquest document de previsions", ha assegurat.





"Evidentment no hi ha marge per fer-ho en aquesta legislatura, és una oportunitat que perdem", ha indicat la ministra que considera que surt "perdent" amb la cancel·lació i que totes les administracions i grups polítics haurien d'estar "centrats" en la recuperació econòmica ja que a Catalunya ho han passat "molt malament" durant la pandèmia i han perdut "moltes oportunitats".





RESPONSABLE A LES DECLARACIONS DE ARAGONÈS





La ministra ha responsabilitzat de la paralització de la inversió a el canvi de criteri de Govern de la Generalitat, segons ella, després d'haver segellat un acord amb el vicepresident Jordi Puigneró (Junts), presentat el passat 2 d'agost. "Una inversió com aquesta requereix un consens ferm i l'actuació conjunta d'ambdues administracions, cosa que no es dóna pel canvi de criteri de la Generalitat", ha indicat.





Així, ha assenyalat que la cancel·lació va estar motivada per les manifestacions de el president de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), i de part de el govern català, en què han vist que la posició no era "madura" i no existia un "consens nítid "ja que s'han trencat els termes de l'acord.





A més, ha apuntat que membres de l'executiu català diguessin que assistirien a la manifestació contra el projecte demostra que "no té cap sentit" afirmar que "és el moment de fer-ho".





ELS 1.700 MILIONS NO PODEN DEDICAR-SE A ALTRES PROJECTES





A més, Sánchez ha assegurat que els 1.700 milions d'euros previstos per a aquesta obra no es poden assignar a un altre projecte ja que es tracta de pressupost d'Aena que es generava mitjançant les taxes aeroportuàries que podrien generar-se amb una major arribada de vols internacionals. "Si no es dóna aquest projecte, no es generen aquestes taxes que permeten la inversió".





D'altra banda, ha reiterat que es mantenen la resta d'inversions revistes per als aeroports de Reus (Tarragona) i Girona-Costa Brava i també per a la millora de l'alta velocitat a Girona i de la línia al voltant de l'aeroport de Reus.





"NO ENS PODEM PERMETRE criaturades"





En una altra entrevista a RAC-1, i al preguntar-li per la possibilitat de parlar amb la Generalitat per replantejar l'ampliació, ha tancat: "Els termes de l'acord estaven molt clars. No tenim elements nous per parlar-".





Ha mantingut que ara "no es donen les condicions" per fer l'ampliació i que el projecte no es podria tornar a incloure en el Dora fins 2026.





"No ens podem permetre criaturades", ha retret a la Generalitat, a la qual acusa de trencar l'acord i canviar el seu posicionament en les últimes setmanes.





Ha reclamat "defenses clares, explícites" i sense fissures, mentre que creu que la Generalitat ha tingut un posicionament feble, amb divisions internes i no prou madur, en les seves paraules.





Pel que fa a el posicionament de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha celebrat la paralització de el projecte, ha afirmat que "ha conegut els termes de el projecte i de les compensacions" durant la tramitació, i ha assegurat que ella també vol que l'ampliació pugui fer-se amb la mínima afectació possible.