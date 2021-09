Denunciat un conductor per anar a 220 quilòmetres per hora per l'A-22 a Lleida

Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dimarts a un conductor de 52 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barbastre (Osca), com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir a 220 quilòmetres per hora per l'A-22 , al terme municipal de Lleida.





Al voltant de les 19.00 hores el cotxe va passar per un control de velocitat a l'altura del quilòmetre 6,6 de l'A-22, ha informat aquest dijous la policia catalana.





Una patrulla de Mossos d'Esquadra va detenir el conductor poc després i el va denunciar per conduir a una velocitat penalment punible.