Endesa X i McDonald's inauguren punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en restaurants de Lleida

@EP





McDonald’s i Endesa X han inaugurat aquest dijous els primers punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la demarcació de Lleida, concretament a Lleida ciutat, al restaurant ubicat al carrer Alcalde Rovira Roure número 185 – 193. Amb els seus 50 kW de potència, aquests punts permeten recarregar més del 80% de la bateria d’un vehicle elèctric en menys de trenta minuts.





Aquest projecte s’emmarca en l’acord signat a final del 2019 entre McDonald’s i Endesa X per a instal·lar punts de recàrrega per a cotxes elèctrics als aparcaments dels restaurants que hi ha a tot l’Estat. Durant l’any passat es van instal·lar prop de 50 ubicacions amb infraestructura de recàrrega i en aquest moment hi ha 90 estacions addicionals en projecte. L’objectiu de McDonald’s és superar els 150 punts de recàrrega a final d’aquest any 2021.









Aquesta iniciativa forma part dels compromisos de sostenibilitat tant d’Endesa X com de McDonald’s i, a la vegada, es troba dins del moviment collaboració “Happy Change”, que McDonald’s va presentar a principi de 2020 i que continua impulsant amb diverses iniciatives, entre les quals es troba la instal·lació de la infraestructura de recàrrega. De forma conjunta, ambdues companyies avancen amb l’objectiu d’impulsar la mobilitat elèctrica i, sobretot, facilitar el canvi i la transició a tots els clients. La clau és oferir-los solucions en aquells llocs on ho necessitin.