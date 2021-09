En Catalunyapress vam compartir setmanes enrere un article en el qual t'explicàvem 5 curiositats de Barcelona que potser desconeixies. En aquesta ocasió tornem amb cinc dades curioses més de les que, potser, mai has escoltat parlar.





Per exemple, segurament saps que els aficionats del Barça es congreguen al voltant de la font de Canaletes cada vegada que volen celebrar un títol. Però saps per què? Doncs per descobrir la raó per la qual aquest és el punt de reunió per celebrar els èxits del club blaugrana cal remuntar-se als anys 30. Llavors allà es trobava la redacció del diari esportiu La Rambla i els seguidors del Barça acudien a la seva prta per conèixer els resultats dels partits, ja que aquests no es retransmetien en directe com passa ara.





Baixem la Rambla fins al final per arribar a l'estàtua de Colom. Va ser ell qui va descobrir Amèrica, però el seu dit no assenyala cap a aquest continent sinó que ho fa cap a Gènova, la seva ciutat natal, situada a Itàlia.





D'altra banda, la Sagrada Família guarda més secrets a més del quadre màgic de què parlem en l'article anterior. Sabies que malgrat estar dissenyada per Gaudí no va ser a ell a qui se li va encarregar la seva construcció? En realitat va ser Francesc de Paula del Villar qui va començar la tasca.





Saltem d'una basílica a una altra, la de Santa Maria del Mar. I és que just al costat s'amaga un altre secret de la Ciutat Comtal: hi ha una flama que mai s'apaga dedicada a les víctimes de 1714, any en què Felip V va arribar amb les seves tropes a la ciutat.





Finalment, anem a citar una altra dada curiosa que potser desconeixies. Al barri Gòtic de Barcelona i més en concret a la plaça de Sant Felip Neri es poden veure les petjades de la Guerra Civil. A les parets de l'església hi ha forats fruit de la combustió amb flama d'una bomba que l'aviació del bàndol revoltat va deixar caure en el lloc.