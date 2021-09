Vall d'Hebron suma 200 crítics tractats amb oxigenació per membrana extracorpòria

@EP





La unitat de cures intensives (UCI) de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha arribat als 200 pacients adults en estat crític tractats amb oxigenació per membrana extracorpòria (ECMO), 90 dels quals tenien Covid-19.





En un comunicat aquest dijous, el centre ha anunciat que és un dels vuit hospitals d'Europa que més pacients Covid-19 ha tractat i un dels hospitals del món que mes trasllats ECMO ha fet durant la pandèmia.





El tractament es fa servir en casos crítics d'insuficiència respiratòria de pacients que no responen als tractaments convencionals o quan el cor no té força suficient per bombejar la sang i no respon a les maniobres de reanimació habituals.





La tècnica consisteix a extreure la sang del pacient a través de cànules especials, que s'insereixen a les venes o artèries, i fer-la circular a través d'un circuit extern amb un cor i uns pulmons artificials que eliminen el CO2 i tornen la sang oxigenada als teixits.





La supervivència global de pacients Covid que s'han sotmès a ECMO a l'hospital barceloní és del 70%, superior a la mitjana mundial; el director del programa ECMO d'Adults, Jordi Riera, ha relacionat els resultats amb l'entrenament en simuladors, amb els protocols per garantir la seguretat en l'assistència i amb l'ajuda de la fisioteràpia en la recuperació.





"A peu de llit sempre hi ha una infermera especialista en ECMO vetllant per la seguretat del o de la pacient, capacitada per prevenir i resoldre complicacions conjuntament amb l'equip mèdic", ha afegit la coordinadora del programa i infermera clínica d'UCI Bet Gallart.