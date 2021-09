Salvador Illa retreu a la Generalitat "perdre oportunitats per desavinences" sobre l'aeroport

@EP



El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha acusat el Govern de "perdre oportunitats per desacords i desavinences", i espera que aclareixi el seu posicionament en relació a l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona i que es pugui continuar treballant en aquest projecte.





"Tant de bo això sigui així, si és per això poden comptar amb nosaltres", ha afegit en roda de premsa aquest dijous, en què ha defensat l'ampliació de l'aeroport i que es faci compatible el creixement econòmic amb el respecte a l'entorn.





"Hi havia un acord i lamento que aquesta inversió no es pugui dur a terme. Crec que Catalunya té totes les capacitats per fer-ho, respectant el medi ambient però generant riquesa, com s'ha fet al Port de Barcelona i a altres infraestructures", ha assenyalat.





Illa ha retret a la Generalitat que governar vol dir prendre decisions que, segons la seva opinió,són una mica complexes; complir els compromisos i acords; "assumir responsabilitats i no fer sempre la culpa de tot a un altre, i tenir una idea i un rumb de país".





Ha advocat per una Catalunya que avanci, sigui pionera i estigui connectada internacionalment i ha defensat: "La principal infraestructura que connecta a Barcelona amb el món és i serà l'Aeroport de Barcelona-el Prat".





Preguntat per si creu que aquesta suspensió de l'ampliació del Prat pot influir en la taula de diàleg, Illa ho ha descartat i ha apuntat que són assumptes diferents: "No cal barrejar llibretes; hi havia una decisió, que jo lamento que per l'actitud de la Generalitat no es pugui ampliar l'aeroport, però no s'ha de barrejar una cosa amb l'altra ".