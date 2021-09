SIRT torna a ser partner tecnològic de BNEW

@CZFB





El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i SIRT han signat un conveni de col·laboració per a la propera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), que tindrà lloc del 5 al 8 d'octubre. D'aquesta manera, la tecnològica repeteix com a partner tecnològic de l'esdeveniment i durà a terme el desenvolupament de noves característiques de la innovadora plataforma de BNEW, així com del seu funcionament. SIRT va ser l'encarregat de dissenyar, en la primera edició de BNEW, aquesta solució tecnològica que va permetre emetre tots els continguts de forma simultània en directe per a tot el món. Al seu torn, mitjançant intel·ligència artificial, va crear una funció única de networking digital que posa en contacte de manera directa a l'oferta amb la demanda.





En l'acte de la signatura, que ha tingut lloc a les oficines de CZFB, han estat presents David Garriga, soci fundador del Grup SIRT, i Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BNEW, acompanyats per Blanca Sorigué, directora general d'CZFB i de BNEW, i David Peña, director comercial de Grup SIRT.





Pere Navarro ha destacat que "o no dels principals factors diferencials de BNEW és la seva plataforma tecnològica, que permet reunir a milers de persones de tot el món al voltant d'un esdeveniment multisectorial centrat en la nova economia i el contingut s'emet des de Barcelona. A més, l'opció de fer networking en línia directament amb persones amb les que tens interessos en comú és un gran avantatge". D'altra banda, Navarro també posa en relleu que "des del CZFB apostem per les aliances publicoprivades per crear iniciatives innovadores i sòlides que, en aquest cas, ens permeten fer de BNEW un event econòmic de referència, ajudant a posicionar Barcelona com la capital de la nova economia".





Per la seva banda, David Garriga ha destacat que "reeditar l'aliança amb el CZFB per ser el seu partner tecnològic en BNEW reforça l'aposta de SIRT per la diversificació en la seva cartera de negoci i reafirma la seva aposta pel desenvolupament d'aplicacions programari". Garriga ha afegit que "la digitalització i hibridació dels espais físics proposats per SIRT per BNEW, juntament amb la interacció del Networking virtual desenvolupat a la plataforma, permetran generar nous models de negoci entre les empreses assistents a l'esdeveniment. Per SIRT, BNEW és el resultat de totes les capacitats del Grup, conjugant totes les àrees d'enginyeria de la companyia: Desenvolupament d'Aplicacions, Col·laboració, Infraestructura, Cloud i Ciberseguretat".





BVillage





Com a part de la plataforma tecnològica de BNEW es troba BVillage, un espai en el qual les empreses que hi participin podran realitzar les seves presentacions comercials en directe als assistents de l'esdeveniment per videoconferència, a més de contactar amb els assistents via xat, i participar en el Premi a la Millor Innovació de BNEW. Gràcies a la utilització de la intel·ligència artificial, l'eina suggerirà a les empreses potencials clients de cada sector i negoci mitjançant potents filtres i una navegació intuïtiva, amb un llistat personalitzat de contactes. Així mateix, aquest format permetrà obtenir les mètriques de totes les accions realitzades per mesurar l'èxit de la seva participació.