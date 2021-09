Finalitza el dispositiu per la dona desapareguda a la platja de Barcelona el dimecres

Bombers retirant-se de la zona on s'ha buscat la dona @ep





Salvament Marítim ha donat per finalitzat aquest dijous el dispositiu per la dona desapareguda a la platja Nova Icària de Barcelona dimecres al no existir cap denúncia de desaparició.









Segons han explicat fonts de la policia catalana, el telèfon d'emergències 112 va rebre l'avís d'uns testimonis que una dona presumptament "havia entrat a l'aigua i no havia sortit".





Els Mossos d'Esquadra van iniciar un dispositiu de recerca per terra juntament amb diverses dotacions dels Bombers de Barcelona i de la Guàrdia Urbana.





Segons han explicat fonts de Salvament Marítim ,, des de dimecres a la nit van coordinar també un dispositiu aeri i marítim des del Port de Barcelona fins al Port del Fòrum de la ciutat.





En aquest dispositiu hi han participat una embarcació i un helicòpter de Salvament Marítim i tres embarcacions més: una de la Guàrdia Civil, una dels Mossos d'Esquadra i una dels Bombers de Barcelona.