TMB reforçarà el Metro i el Bus amb motiu de la Diada aquest dissabte

@EP





Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforçarà la xarxa de Metro i Bus amb motiu de la Diada de Catalunya aquest dissabte 11 de setembre, ha informat aquest dijous en un comunicat.





TMB ha recomanat l'ús del transport públic --especialment el metro-- en els desplaçaments que es realitzen per accedir a la zona del centre de Barcelona, ja que el trànsit en superfície estarà restringit.





El dispositiu especial preparat preveu reforços de trens a les línies convencionals de la xarxa de Metro --especialment en la L1 i la L4--, tot i així, TMB ha recordat que és aconsellable preveure un temps addicional per als desplaçaments.





Entre les 13.00 i les 21.00 hores s'oferirà una capacitat superior a l'habitual de la tarda d'un dissabte, amb un increment d'un 22% de mitjana de l'oferta de trens en circulació, i totes les línies convencionals tindran uns intervals de pas situats per sota dels 4,5 minuts, aproximadament.





En previsió d'una elevada concentració de persones a l'exterior que dificulti la sortida, a partir de les 16 hores serà recomanable evitar l'estació d'Urquinaona (L1 i L4) com a destinació i es recomana usar com alternatives les estacions properes com Catalunya (L1 i L3), Universitat (L1 i L2), Passeig de Gràcia (L2, L3 i L4) i Tetuan (L2).





Igualment, TMB s'encarregarà d'ordenar els fluxos de passatge en aquestes estacions i adoptar, si cal, accions de regulació --com talls intermitents i realització dels enllaços pel exterior-- per evitar situacions de risc en vestíbuls i andanes, tant a l'anada com després de finalitzar l'acte.





AFECTACIONS DEL BUS



TMB preveu a la tarda afectacions severes en gairebé una vintena de línies d'autobús que circulen o travessen la plaça d'Urquinaona, la Via Laietana, el passeig d'Isabel II i carrers propers a Parc de la Ciutadella i l'estació de França.





Entre les 14.30 i les 21 hores aproximadament es produiran possibles desviaments i limitacions de recorregut per intentar mantenir la regularitat del servei fora de l'àmbit de l'afectació a les línies regulars següents: D20, D50, H12, H14, H16, V13, V15, V17 , V19, 7, 19, 22, 39, 47, 52, 54, 55, 59 i 120.





Donades les ofrenes florals al monument de Rafael Casanova matí de dissabte, algunes línies de bus que circulen per la ronda de Sant Pere (D50, H16 i 19) també veuran modificat el seu recorregut en aquesta zona.





Per tant, tot el dissabte serà recomanable fer servir el transport subterrani i en especial el metro per als desplaçaments a l'entorn de la zona de la plaça d'Urquinaona, la Via Laietana i l'entorn del Parc de la Ciutadella, ja que la mateixa plaça i aquests carrers adjacents patiran possibles talls de trànsit.





El web de TMB i l'aplicació TMB App informaran de manera automàtica de les possibles alteracions en la circulació del Metro a través del semàfor de estat del servei i també es pot consultar l'avís corresponent en la secció de 'Estat del servei' del web de TMB.