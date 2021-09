La Justícia va dictar 144 sentències relatives a delictes d'odi el 2020, segons consta entre "les dades més rellevants que han pogut ser extrets" per la Fiscalia General de l'Estat "de la informació facilitada per les fiscalies territorials" i que es recullen en la Memòria presentada aquesta setmana en el marc de l'obertura de l'any judicial.





@ep





El Ministeri Públic especifica que la majoria d'aquestes resolucions --46 d'elles-- eren relatives a "delictes amb agreujant" vinculada a motius racistes, antisemites o una altra classe de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de la víctima, l'ètnia , raça o nació a la qual pertanyi, el seu sexe, edat, orientació o identitat sexual o de gènere, raons de gènere, de aporofòbia o d'exclusió social, la malaltia que pateixi o la seva discapacitat.





La Memòria de la Fiscalia situa 45 sentències en l'apartat de "altres", de manera que no s'ofereixen detalls que permetin determinar els fets pels quals es classifiquen entre les resolucions de delictes d'odi.





Segons les xifres aportades, 28 sentències estaven vinculades a "actes d'humiliació o justificació de delictes", 14 es van dictar per "incitació a l'odi / violència / discriminació" i set eren "contra la integritat moral".





La resta es divideix entre "amenaces a grups determinats", apartat en el qual es van dictar dues sentències; "Contra els sentiments religiosos", que va acumular dues resolucions; i una sentència per "denegació de prestacions".





El departament dirigit per Dolors Delgado també assenyala en la seva Memòria el nombre de diligències d'investigació vinculades amb delictes d'odi, que xifra en 236; dels quals 84 eren incitació a l'odi, la violència o la discriminació i 55 eren actes d'humiliació.





Així mateix, consten 675 procediments judicials de seguiment --300 d'ells eren delictes amb agravant-- i 135 qualificacions.





ORIENTACIÓ SEXUAL, RACISME I XENOFÒBIA





A la Memòria, es detallen al seu torn les dades corresponents a la Fiscalia General de l'Estat, on durant 2020 van tenir entrada 34 comunicacions o denúncies per fets que el remitent considerava com a possibles delictes d'odi. Sobre el total indicat, 25 procedien de ciutadans i associacions, tres van ser remesos pel Defensor de el Poble-sis es corresponien a atestats policials.





"Respecte d'aquestes 34 comunicacions o denúncies, 19 van ser remeses a la fiscalia territorial competent i 15 van ser arxivades per tal com els fets 'ab initio' (des del principi) i per complet no tenien rellevància penal", especifica el Ministeri Públic.





Quant als motius discriminatoris, la Fiscalia sosté que "els relatius a l'orientació sexual i el racisme i la xenofòbia continuen sent els més nombrosos en el conjunt de les diligències i procediments".





Segons precisa, s'aprecia també un "sensible augment" del "motiu ideològic", que "es fa present, en la major part de les ocasions, en els missatges i opinions que s'aboquen a les xarxes socials i que evidencien una indesitjable polarització i radicalització del debat polític ".





SISTEMA "DEFICIENT"





La Fiscalia adverteix de la complexitat de seguiment d'aquest tipus de casos perquè "a vegades" el registre del procediment en les aplicacions informàtiques dels jutjats i de la fiscalia "és deficient" o perquè "el mòbil discriminatori que caracteritza el delicte d'odi no es revela sinó en fases avançades de la seva tramitació ". I afegeix que a tot això "s'uneix l'enorme dificultat que existeix en el control dels delictes lleus o en la identificació d'aquests procediments en la jurisdicció de menors".





En el marc de la Memòria, el Ministeri Públic assegura que "resulta inevitable insistir en la necessitat de millorar les aplicacions informàtiques de registre existents en els jutjats i en les fiscalies i en procurar que siguin homogènies".





A més, explica que la delimitació conceptual del que ha de ser considerat com a delicte d'odi "no és tasca fàcil". En aquest sentit, assenyala que "moltes vegades" per referir-se a aquesta matèria "s'utilitzen de forma poc rigorosa termes amb significació propera però que conceptualment són dispars", en referència als delictes d'odi, incidents d'odi, discursos d'odi, delictes de discurs d'odi o de delictes motivat per odi. "Cadascuna d'aquestes expressions té un significat propi i diferenciat", avisa.