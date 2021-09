La justícia obre diligències prèvies contra l'exministre Salvador Illa per les màscares defectuoses

Salvador Illa @ep







El jutjat d'Instrucció número 14 de Madrid ha obert diligències prèvies contra l'exministre de Sanitat, Salvador Illa, per la querella presentada per la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) després de conèixer l'ús de mascaretes defectuoses durant els primers moments de la pandèmia.





Segons informa CESM, l'acte del jutge assenyala que s'han incoar diligències prèvies pel presumpte delicte contra els drets dels treballadors contra Salvador Illa Roca, per la qual cosa exigeix que es trasllade al ministeri fiscal perquè informi sobre la competència d'aquest òrgan o de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tenint en compte el caràcter d'aforat del querellat.





A més, en cas de resultar aquest òrgan el competent per al seu coneixement, ha d'informar sobre la pertinència de l'admissió a tràmit de la present querella.





De moment, la Confederació es manté a l'espera de l'informe que elabori el fiscal, que serà traslladat també al sindicat perquè posteriorment pugui presentar al·legacions abans que sigui el jutge qui adopti la decisió sobre aquesta causa. No obstant, ha acollit amb satisfacció la notícia.





Aquesta decisió es produeix després que a l'abril de 2020 CESM presentés una querella per la gestió de les mascaretes no homologades que es van distribuir entre els professionals sanitaris i que no van impedir contagis entre els mateixos en els seus llocs de treball.





En un primer pronunciament del Tribunal Suprem va considerar prematur actuar contra el llavors ministre perquè no podia demostrar-se que se li pogués atribuir la responsabilitat de la distribució de les mascaretes saltant-se els tràmits d'homologació que corresponia a l'Institut de Salut Carlos III. Per aquest motiu l'Alt Tribunal va ordenar que es derivés al jutjat d'instrucció, s'investigués i si es confirmava que Illa tenia implicació i seguia aforat, que la causa tornés al Suprem.