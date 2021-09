Déu n'hi do la que ha liat la Ricarda!

El progrés, els avenços d'un país, sempre tenen costos, no hi ha cap dubte. La qüestió és valorar els pros i els contres i prendre les decisions que convinguin. Res surt gratis, pensar el contrari és d'una ingenuïtat supina. Sempre hi ha un cost, no parlo econòmic, que també, sinó social o mediambiental. A la vida anar amb un lliri a la mà pot ser molt romàntic, però la realitat d'aquest món canviant és ben diferent.





Aquests dies, després de l'anunci de el govern d'Espanya d'un acord amb el govern de la Generalitat de Catalunya per a l'ampliació de l'Aeroport Josep Tarradellas -més conegut amb el Aeroport del Prat-, les opinions a favor i en contra de la mesura no es van fer esperar: des de dins de el govern de Pedro Sánchez, els seus socis / opositors no estaven molt per la labor. Aquest dijous, la vicepresidenta Yolanda Díaz, acompanyada de l'alcaldessa Colau - manifestament contrària a la ampliació- visitaven la Ricarda, espai natural a la banda de Aeroport i que es veuria afectada per l'ampliació -recordem que l'espai és de titularitat privada i el seu accés a la mateixa també- i es mostrava contrària a l'ampliació i encantada amb l'espai que només gaudeixen uns pocs. Al govern català, divisió d'opinions, mentre el president Aragonès i els seus consellers republicans han canviat de criteri i ara posen pegues. Tal és així que havien anunciat la seva presència a la manifestació que es té prevista realitzar en contra de l'ampliació.





Aquest canvi d'actitud dels republicans es dedueix que és conseqüència de les pressions rebudes - i que no ha sabut aguantar- per la CUP, sobiranistes i ecologistes, ha estat la causa que aquest dimecres el Govern anunciés que quedava congelat "sine die" el milionari projecte d'ampliació tan important per a Catalunya i que suposava una inversió de 1.700 milions d'euros-.





Aeroport del Prat @ep





El canvi de criteri de el president Aragonès ha molestat molt al seu vicepresident J ordi Puigneró de JXCat, perquè ell havia negociat i pactat l'acord amb el govern central i se sent desautoritzat. En declaracions realitzades als mitjans Puigneró manifestava el seu malestar i acusava el govern d'haver trencat unilateralment l'acord i, a més, ell en cap moment havia manifestat la seva intenció d'assistir a la manifestació. Així que el foc creuat entre la Generalitat i el Govern de Sánchez està servit, però és que a més, dins dels dos governs hi ha els seus desacords públics: discrepàncies entre els dos socis de govern. Al govern català passa el mateix amb ERC i JXCat, Aquests episodis succeeixen a pocs dies de la taula de negociació i de l'elaboració dels pressupostos de l'estat i de Catalunya.





Tot aquest enrenou produït per la "la Ricarda", que en tots aquests anys les diferents administracions no han estat capaços de comprar-la - tot el seu entorn pertany a una família de la burgesia catalana- per fer-la pública i ser gaudida per la ciutadania, ara posen el crit al cel i s'erigeixen en el quixots de la Ricarda. Aquesta "croada" em recorda al que va passar al seu dia amb la desviació del riu Llobregat que va generar controvèrsia per la seva "impacte mediambiental" en les zones que es veurien afectades. Malgrat les diferències, finalment es va arribar a un acord, el 16 d'abril de 1994, que van signar els representants de: el Ministeri d'Obres Públiques Transport i Medi Ambient, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament del Prat de Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. " L'objectiu bàsic del conveni és preparar la infraestructura necessària perquè Barcelona es converteixi en la plataforma logística de distribució de al sud d'Europa. Aquest objectiu comporta abordar projectes de gran magnitud com el desviament i canalització del riu Llobregat, l'ampliació del port de Barcelona i l'ampliació de l'Aeroport del Prat, així com diferents actuacions en les xarxes viàries i ferroviàries "deia un dels paràgrafs. A més, les afectacions mediambientals a la zona eren importants, però les parts implicades van ser capaços de consensuar alternatives compensatòries que van equilibrar la balança .En aquesta ocasió, tot i ser més complex, totes les parts van cedir. Ara, l'ampliació de l'aeroport, l'objectiu és el de fer d'ell mateix un "hub" internacional, és a dir, un enllaç rellevant en les comunicacions mundials des de Barcelona i es pugui desenvolupar al màxim, cosa que no pot succeir si no es produeix l'ampliació.





Ampliació de l'aeroport, però creant també un nou espai protegit, aquesta era la idea, com va passar en el seu dia amb el desviament i canalització de el Riu Llobregat, que a la fi ningú es va arribar a queixar amb el projecte i no s'ha tornat a parlar del tema . El progrés, que té en compte la cura i la protecció de la natura, del medi ambient, no vol dir que tot quedi com està, sinó adaptat als nous temps. El món no s'atura, l'evolució segueix el seu camí i Catalunya, de moment, es queda amb l'aeroport com estava, davant el cabreig de el món empresarial que demana col·laboració entre les dues institucions i que havia dóna suport al projecte. I la gent es queda, un cop més, amb la boca oberta per aquest episodi.