Les flautes de Piacere dei Traversi reten homenatge a la figura de Germana de Foix

El consort de flautes travesseres de el Renaixement Piacere dei Traversi ha llançat recentment un nou treball discogràfic, en aquesta ocasió centrat en la figura de la virreina de València Germana de Foix. El programa del Mecenatge de Germana de Foix s'articula al voltant dels esdeveniments històrics en què es va veure embolicada aquesta dona, sens dubte un dels personatges més rellevants d'aquella Espanya de principis de segle XVI, i ofereix un fresc musical amb els sons de l'època.





La interpretació la porten a terme les tres flautes travesseres de Silvia Rodríguez Ariza, Laura Palomar Salvador i Marisa Esparza Regal, acompanyades per la veu de Carmen Botella Galbis, que s'encarrega de el cant en les peces i dels textos recitats que van jalonant la història . Es tracta d'una iniciativa que segueix l'estela de l'àlbum anterior del conjunt dedicat a la monja clarissa de finals de segle XV Isabel de Villena, tant perquè se centra en els fets i l'obra d'una dona excel·lent, com perquè constitueix una bellíssima recull de la música del primer Renaixement europeu. El primer disc de el grup Vita Christi d'Isabel de Villena. Música i literatura a la Corona d'Aragó recorria el llibre que va escriure aquesta abadessa sobre la vida de Jesucrist en la segona meitat de segle XV, i subratllava el singular caràcter feminista que impregnava el text.





A l'igual que Isabel de Villena, Germana de Foix va marcar la seva època, en aquest cas des de la perspectiva de la política. L'última reina d'Aragó, pel seu matrimoni amb Ferran el Catòlic, virreina i lloctinent general de València, després de contreure segones núpcies amb el marquès de Brandenburg Joan de Brandenburg-Ansbach (per mandat de l'emperador Carles V), i de nou virreina de València al casar-se amb Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, va ser una dona que va estar tota la seva vida al primer pla de poder públic. I, amb tot, com apunta Rosa Rius Lloret de la Universitat de València (Donya Germana de Foix. Darrera reina d'Aragó i virreina de València, 2004), la imatge que ha arribat a nosaltres d'ella sovint la pinta com una " dama frívola, banal i inconscient "que no era capaç de portar els assumptes d'estat. No obstant això, una lectura més detallada dels fets que van envoltar la seva vida pot llançar una visió molt més proactiva del seu paper en l'esdevenir polític del moment.









Piacere dei Traversi ha volgut esbossar la figura de Germana de Foix a través de la música. No es tracta d'una associació casual: la virreina era una apassionada tant de el cant com de la dansa, i a jutjar pels testimonis de l'època, les dues disciplines se li donaven força bé, però a més era capaç de tocar algun instrument, com el llaüt i el manicordi. El conjunt reprèn el repertori europeu per il·lustrar les relacions amoroses entre Germana i un jove Carles I, per a això interpreten composicions de Heinrich Isaac, Nicolas Gombert i el Millet regretz de des Prez, a la qual de vegades es fa referència com la Cançó de l'Emperador , perquè es diu que el rei Àustria sempre es la feia interpretar a l'anar a dormir just abans d'agafar el son.







Germana de Foix es va unir és el seu tercer i últim matrimoni amb Ferran d'Aragó, duc de Calàbria i virrei i lloctinent general del Regne de València, des de 1526 fins a la seva mort. Entre els mestres de la capella del duc figuren els noms de Pedro de Pastrana (1529-1533) -present en el disc a través d'una de les seves creacions- i Juan de Cepa (1544-1554), encara que també s'especula que també va exercir el càrrec el gran Mateu Fletxa el Vell, precisament en l'espai temporal que queda entre els anteriors.





El treball de Piacere del Traversi també dóna compte de la presència a la cort valenciana de Germana i Ferran de Lluís de Milà, un dels grans violistes del segle XVI, i autor d'un dels principals tractats de xifra per a aquest instrument, el mestre . A part de la seva música, en el disc podem escoltar dos fragments del seu llibre El cortesà (1561), en què retrata la vida cultural de la cort valenciana, descrivint les vetllades musicals i literàries celebrades pels virreis.





Serveixi aquest disc per reivindicar el paper de donya Germana de Foix com a dona de el Renaixement i símbol de la inquietud cultural de la seva època, que, en qualsevol cas, ens ofereix una meravellosa selecció de música de finals de segle XV i primera meitat del XVI, que la dolçor que imprimeix el tàndem del trio de flautes travesseres i la veu la converteixen en una delícia per a l'oïda.