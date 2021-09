Europa estudia la possibilitat de la tercera dosi als 6 mesos de la pauta completa

@EP





El cap d'Estratègia de Vacunes i Amenaces Biològiques per la Salut de l'Agència Europea del Medicament (EMA), Marc Cavaleri, ha confirmat que s'està estudiant la possibilitat d'inocular una nova dosi de la vacuna de la Covid-19, mínim sis mesos després de tenir la pauta completa.





Tot i que ha assenyalat que la "prioritat" ha de ser assegurar que "que tantes persones com sigui possible estiguin completament vacunades", ja que s'ha demostrat que totes les vacunes protegeixen enfront de la mortalitat i hospitalització per la Covid-19, "l'evidència és cada vegada més clara sobre la necessitat de considerar aquesta opció ".





No obstant això, en aquest moment consideren que les persones vacunades amb pauta completa encara tenen protecció, si bé exclou les pacients immunodeprimits, les persones amb un sistema immunitari greument debilitat que "sí que poden necessitar dosis addicionals com a part de la seva pauta primària de la vacuna ". En aquest cas es recomana la dosi de reforç, sobretot ha assenyalat a pacients amb trasplantaments d'òrgans sòlids.





PREOCUPACIÓ PER LA VARIANT DELTA





"L'anàlisi de dades del món real sobre l'eficàcia de les vacunes i la durada de la protecció mostra que, en general, encara hi ha una protecció considerable contra les malalties greus i l'hospitalització en la població general. No obstant això, s'ha informat d'un augment en la infecció en diferents parts de món a causa de la variant Delta ", ha informat.





Davant d'aquesta tendència, tant una dosi de reforç com l'addicional s'està debatent en la majoria dels estats membres europeus, tot i que encara no se sap quan es poden administrar i si el moment hauria de variar entre les diferents poblacions.





Tant Pfizer / BioNTech com Moderna recomanen la tercera dosi als sis mesos de la segona dosi, i totes dues han manat a l'EMA la sol·licitud d'autorització. Davant els estudis facilitades per les dues companyies, el Comitè de Medicaments Humans (CHMP, per les sigles en anglès) durà a terme una avaluació accelerada de les dades presentades per les empreses.