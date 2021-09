Catalunya prohibirà la circulació de camions per l'AP-7 els diumenges de setembre

@EP





El Servei Català de Trànsit prohibirà la circulació de camions per la carretera AP-7 els diumenges de setembre per evitar retencions, segons han informat fonts de trànsit a Europa Press. Aquesta nova mesura s'ha de comunicar aquest divendres al matí, després que el passat cap de setmana hi hagués retencions a causa de l'aixecament de les barreres d'alguns peatges a Catalunya.





Abertis va iniciar la tarda del 31 d'agost l'aixecament de les barreres dels peatges la concessió va acabar la mitjanit de l'1 d'agost. Cap a les 20.15 hores, els conductors que travessaven el peatge de l'AP-7 a la Roca de Vallès (Barcelona) ja van trobar les barreres obertes.





Els peatges de la carretera A P-7, l'AP-2, la C-32 nord i la C-33 van deixar de funcionar aquesta mitjanit, després de la fi de la concessió a les empreses Invicat i Acesa, ambdues del grup Abertis.