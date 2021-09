"Fama", un dels tres musicals més importants del segle XX, a l'Apolo

"Em van preguntar si m'havia jubilat, si tenia mòbil i si usava whatapp i vaig contestar afirmativament a les tres qüestions. Llavors em van preguntar també si era capaç de muntar una nova versió de «Fama» ". Així ens va explicar la veterana mestra de dansa Coco Comín com va sorgir l'encàrrec de fer possible de nou aquest musical de què va dir era un dels tres més importants de segle XX amb «Grease» i «West side story». Coco estava al seu estudi de dansa envoltada de la trentena d'artistes que havien estat seleccionats per a aquest projecte després d'un llarg procés a què es van presentar més de mil candidats, dels que d'entrada es van descartar 400. La resta va passar per uns càstings interminables en els quals van valorar tres condicions: la primera, els seus dots per a la dansa; la segona, la seva veu per al cant i la tercera, la seva capacitat interpretativa, perquè en aquest musical cal fer de tot "fins i tot hi ha qui toca un instrument en directe i diversos dels artistes ha de desdoblar en dos i fins i tot tres personatges diferents en el transcurs de la funció. Va ser un procés complicat, tenint en compte que un dels principals problemes la joventut actual és que no sap parlar bé. A més, hi ha la qüestió de l'accent, ja que aquesta obra la fem en versió espanyola i les dues terceres parts dels components de la companyia procedeixen de Catalunya ".





@TeatroApolo





Coco Comin va recordar que aquest títol emblemàtic va sorgir en el vell edifici de l'Escola d'Arts interpretatives de Nova York coneguda com l' "escola La Guàrdia" per l'alcalde que la va crear. Això va ocórrer poc abans que es procedís a la demolició de l'edifici per construir-ne un de nou. El 1980 es va rodar una pel·lícula, l'èxit va ser tal que va donar lloc al fet que es convertís en una sèrie de televisió que es va emetre entre 1982 i 1987 i finalment, un any més tard, es va fer la versió teatral. Va arribar a Europa el 1993 i des de llavors s'ha estat representant una vegada i una altra. De fet, es va poder veure per primera vegada en un escenari barceloní el 2004.





És un espectacle en dos actes, cadascun d'ells amb 34 peces que en la seva versió original durava en total dues hores i quart, però que en aquesta que s'estrena ara al Teatre Apolo de Barcelona s'ajustarà dues hores. "El seu estil predominant és el pop rock, encara que amb uns gestos de complicitat de gòspel, rap i fins i tot música disco" recordar Coco, que va afegir que "hem incorporat una única peça nova de swing que substitueix una altra original que semblava una paròdia del flamenc a l'estil del qual feien en el seu temps els Germans Calatrava; com a nosaltres ens mereix el màxim respecte, ens hem permès substituir aquesta peça per una altra, el que constitueix una mínima variació sobre la partitura original ".





Per Comín els musicals són un gènere destinat a l'entreteniment que neix per vocació i exigeix una rigorosa preparació i un equip nombrós. De fet, la companyia que presentarà «Fama» a Apolo comptarà amb un total de 90 integrants, dels quals només la tercera part són els artistes pròpiament dits i la resta, tècnics i personal especialitzat de tota mena.





La presentació del musical va estar acompanyada per la interpretació d'alguns dels seus fragments coreogràfics, així com d'una cançó, podent apreciar la categoria dels intèrprets escollits després de la rigorosa selecció que Coco Comín havia explicat i als quals va dedicar encesos elogis perquè va dir que eren "molt especials, sensibles i humils".





L'espectacle s'oferirà de dimarts a diumenge amb sessió doble el divendres i dissabte.