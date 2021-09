A la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat, Catalunya serà clau

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha anunciat aquest dijous que la setmana del 20 de setembre té intenció de reunir-se amb els portaveus de tots els grups parlamentaris i per demanar-los el seu suport als pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2022.





Trobada entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès @EP







El seu objectiu serà "entaular diàleg" amb totes les forces, inclòs, per tant, els grups de la posició, i "demanar-los responsabilitat i sentit d'Estat". "Espanya necessita acords i jo els allargo la mà perquè puguem aconseguir-los", ha assegurat.





No obstant això, ja és sabut per tots que el Partit Popular no donarà suport a aquests PGE. I l'únic soci que podrien tenir en la dreta política, Ciutadans, ja ha anunciat que no negociaran amb el Gobierno: "Sánchez ja va triar anar-se'n amb ERC i Bildu", ha dit aquest dimecres el portaveu adjunt del partit taronja, Edmundo Val .





Per tant, aquests pressupostos només podran ser aprovats si el Govern aconsegueix el suport d'ERC i PNB -descartant ja, de primeres, que pugui negociar amb JxCat i la CUP-.





Perquè l'Executiu pugui aprovar els pressupostos generals de l'Estat necessita una majoria de 176 escons - 175 en tercera votació-. Els dos socis de Govern compten amb 155 respatllers, de manera que necessiten, almenys, convèncer 20 diputats més per aprovar els comptes.





El soci més fàcil per negociar, i alhora menys polèmic, és el PNB, que segur que donarà suport als PGE si rep alguna cosa a canvi, com ha fet sempre. Amb el suport dels sis diputats dels nacionalistes bascos faltaria convèncer altres 14 diputats, i l'únic partit que els pot oferir aquest pastís és ERC, que té 13 escons.





El Govern haurà de negociar amb els republicans tant sí com no, perquè no pot esquivar-los. Si aconseguís el suport de Más País (2), Teruel Existe (1), Compromís (1), el PRC (1), BNG (1), CC (2), Més País i EH Bildu (5) - una amalgama de suports difícil d'imaginar- seguiria necessitant un altre escó més per aprovar els pressupostos i llavors, tindria negociar amb ERC. Per això, sembla molt més probable que primer parlin amb els republicans i, si aconsegueixen el seu suport, negociïn amb alguna de les formacions esmentades en aquest paràgraf.





La negociació d'aquests PGE passarà per Catalunya: si la taula de diàleg serveix d'alguna cosa i s'aconsegueix crear una bona sintonia entre els executius, la negociació dels comptes de l'Estat estarà feta. I per descomptat, si el diàleg fracassa, no van ni a seure a negociar.





De tota manera, l'Executiu de Pedro Sánchez pot sobreviure perfectament sense aprovar uns nous PGE prorrogant els que ja té aprovats, tal com va fer en diverses ocasions Mariano Rajoy. En aquest sentit, és difícil pensar que vagin a cremar massa cartes en aquesta negociació: si s'aproven, bé, i si no, doncs a una altra cosa.