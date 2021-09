Colau i Yolanda Díaz preparen el seu salt a Podemos

@EP





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i Yolanda Díaz s'han reunit en quatre ocasions durant l'estiu. L'última vegada aquest dijous, suposadament per tractar el tema de l'ampliació del Prat.





Tal com ja va expressar, la ministra de Treball i Economia Social s'oposa a aquesta infraestructura, però no té competència en aquest tema i no pot votar en el pla d'inversions d'Aena. Tot i això, la seva idea és obrir una altra vegada la bretxa amb l'Executiu de Coalició i ser la portaveu de l'esquerra a l'oposició a l'ampliació de l'aeroport, de la qual forma part Unidas Podemos.





Això és així malgrat que Díaz no és la líder d'aquest partit, sinó que va ser escollida com a tal Ione Belarra el passat mes de juny. De fet, va ser un dels encàrrecs que va deixar Pablo Iglesias abans de sortir de la formació: situar Belarra com a secretària general de Podemos. Però Colau sembla tenir millor relació amb Díaz, ja que és a ella a la que més ha afalagat.





Yolanda Díaz, en realitat, apareix molt més davant els mitjans de comunicació que Ione Belarra. Malgrat no pertànyer al partit; aquesta és una opció que encara segueix sobre la taula i que encara no ha pres.





Ada Colau, per la seva banda, ha estat relacionada amb un salt a al Congrés dels Diputats. Ella mateixa ho ha desmentit aquesta setmana, assenyalant que està centrada a la ciutat de Barcelona i que no es planteja passar a la política estatal. Però hi ha qui pensa que el seu acostament a Yolanda Díaz es deu al fet que aquesta pot passar a ser la successora de Pablo Iglesias.





La ministra de Treball, per la seva banda, s'ha relacionat amb Colau però també amb altres dirigents. El seu objectiu seria crear una aliança d'esquerres i situar Unidas Podemos al centre de la mateixa.