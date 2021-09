Decauen les restriccions en reunions i manifestacions a Catalunya

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon @ep





Aquest divendres han decaigut les restriccions a reunions o trobades familiars, que ja podran ser de més de 10 persones tot i que el Procicat "manté com a recomanació" de limitar-les, i que les manifestacions siguin estàtiques.





El Govern va anunciar dimarts passat la finalitat d'aquestes limitacions, que a més permeten augmentar l'aforament fins al 100% en centres de culte i de l'30% a l'40% en les competicions esportives a l'aire lliure en equipaments amb aforament superior a les 10.000 persones.





A les instal·lacions i equipaments en espais tancats que tinguin un aforament de més de 10.000 persones a partir d'aquest divendres es permet un màxim d'un 30% de l'aforament.





A les manifestacions s'elimina l'obligatorietat de fer concentracions estàtiques sense desplaçament de la capçalera ni de la resta d'assistents, així com el tancament dels accessos a l'transport públic més propers.





No obstant això, el Govern segueix demanant una distància de 1,5 metres entre assistents tret que pertanyin a la mateixa bombolla de convivència, així com mantenir un control d'aforament per adequar el nombre d'assistents a l'acompliment de l'espai mínim per persona.