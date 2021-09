Les estrictes lleis fiscals de Brussel·les podrien provocar una recessió en diversos països, alerta l'OCDE

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha demanat a la Comissió Europea que reformuli aviat les seves regles fiscals, ja que la seva aplicació forçaria a diversos països europeus a entrar en una recessió per ser massa estrictes en la seva aplicació.





Així es desprèn de l'informe 'Estudi econòmic de la Unió Europea i l'eurozona', publicat aquest divendres pel club de països. El document també alerta que tot i que la recuperació està en marxa, els països no han de pensar a retirar estímuls de manera prematura per evitar conseqüències negatives a nivell econòmic i fiscal.





Ursula Von der Leyen @ep





"El marc fiscal europeu va mostrar limitacions en el passat i hi ha raons per creure que la seva aplicació podria afrontar nous reptes després de l'actual crisi", ha alertat l'OCDE.

L'organisme que dirigeix l'australià Mathias Cormann considera que Brussel·les hauria d'avaluar les seves regles fiscals per a millorar-les, ja que en el passat no van evitar una política fiscal procíclica i s'han tornat "massa complexes".





L'OCDE explica en l'informe que el procés de vigilància de desequilibris fiscals s'ha tornat "cada vegada més intricat i contenciós", el que ha generat desafecció entre els estats membres. A més, segons el club de països, les exigències de consolidació sovint es produeixen a costa de reduir la inversió pública i les regles fiscals fins a la data no han estat capaços de fer que els països construeixin uns matalassos fiscals prou abundants en temps de bonança .





"En els propers anys, el compliment de la regla de reducció de deute requeriria grans esforços de consolidació en molts països de l'àrea de l'euro, amb el risc d'afectar negativament la recuperació", ha insistit l'OCDE.





El grup de països posa d'exemple un hipotètic país europeu amb una ràtio de deute sobre PIB propera a el 130% (Espanya va registrar una ràtio del 122% a el tancament del segon trimestre).





En el cas que s'apliquessin les regles fiscals actuals sobre aquest país, caldria que reduís la ràtio en 3,5 punts percentuals a l'any. Sota un creixement nominal del 3%, això obligaria a un pressupost equilibrat (sense dèficit) i, per tant, un gran esforç de consolidació que podria portar a país a la recessió.





La regles fiscals de la UE, conegudes formalment com a Pacte d'Estabilitat i Creixement, van quedar anul·lades en 2020 de forma temporal perquè els Estats puguin fer front a les necessitats fiscals extraordinàries de la pandèmia sense les limitacions que imposava aquest marc de normes.





Les regles s'han mantingut en suspens per 2021 i està previst que també s'anul·li per 2022. No obstant això, abans de l'estiu la Comissió Europea ja va estudiar la possibilitat que es reactivin a partir de 2023, que serà la data prevista en què totes les economies europees recuperin el seu nivell de PIB anterior a la crisi.





A finals d'agost, el Banc d'Espanya va advocar per la necessitat "d'un canvi de paradigma" en el disseny de el marc de política fiscal de la Unió Europea, considerant que s'hauria d'incorporar una governança millorada de les regles fiscals, que haurien de ser " més simples, operatives i creïbles que les actuals ".