Un adolescent mata el seu germà de dos anys i simula un segrest

Un adolescent de catorze anys presumptament va matar el seu germà de tan sols dos mentre es trobaven sols a casa. Després, per lliurar-se de tota culpa, va fingir ser segrestat.





Així ho relata el mitjà Vanguarda Mx, que explica aquesta història succeïda a Paraguai. La mare dels menors va arribar a casa a les 17:00h del dia 1 de setembre i es va trobar el cadàver del seu fill petit, de només dos anys, estirat al llit i cobert amb un llençol.





Al costat d'ell hi havia una nota que deia: "Ho sento. El seu fill ha vist una cosa que no havia de veure. Tenim a l'altre fill gran". La dona va avisar la policia i es va dirigir a l'hospital amb el seu fill petit, on no van poder constatar més que el fet que havia mort.





Per la seva banda, les autoritats van iniciar una investigació, ja que la primera hipòtesi després de veure la nota era que una o diverses persones havien entrat a l'habitatge, havien matat el fill petit i havien segrestat al gran.





No obstant això, quan van revisar les càmeres de seguretat van poder veure que l'adolescent de 14 anys havia sortit sol de la casa, de manera que van descartar la primera hipòtesi i van suposar que havia estat ell mateix qui havia escrit la nota i havia fingit un segrest.





A l'endemà els veïns van avisar que havien vist al menor al carrer. Les autoritats el van detenir i el van interrogar. Va ser llavors quan va confessar que havia matat al seu germà ofegant-lo amb un coixí perquè l'estava molestant. Al veure que l'havia matat, va escriure la nota i va fugir.