Condemnat a 10 anys de presó per apunyalar una dona amb una xeringa plena de semen

Recurs xeringa @ep





Un pervertit que va apunyalar una dona amb una xeringa plena del seu propi semen ha estat empresonat durant 10 anys. Thomas Byron Stemen, de 51 anys, es va declarar culpable d'agressió després d'atacar Katie Peters a Christopher 's Fine Foods a Maryland, EE. UU.





La Sra. Peters estava retornant la seva cistella de la compra quan ell la va punxar a les natges el 18 de febrer de l'any passat. Les imatges de CCTV, vistes més tard per la policia, la mostren carregant el carret mentre Stemen l'empeny amb una xeringa per darrere.





Quan la víctima es dóna la volta després d'haver estat atacada, se la pot veure mirant a terra per intentar entendre què va passar.





Stemen, amb uns texans i un suèter blau, es dirigeix a la dona per preguntar-li: "Sé que se sent com una picada d'abella, ¿no?".





Després segueix a la Sra. Peters i surt de la botiga just després que ella surt. La Sra. Peters va pujar al seu acte per anar-se'n a casa, però va cridar al seu fill quan va començar a sentir una sensació de cremor i trobar una ferida punxant en el seu cos.





"Vaig començar a conduir a casa (i) em va començar a fer mal molt. Vaig trucar al meu fill i li vaig dir: 'Alguna cosa no està bé, espero que no passi res. Espero arribar a casa, t'estimo'", relata l'afectada. "No tinc ni idea del que hi havia en aquesta agulla. Podria ser verí per a rates, VIH, no sé què hi ha en aquesta agulla ", afirma.





La policia diu que van trobar una xeringa gran plena de líquid en el cotxe d'Stemen durant una recerca, així com més xeringues a casa, informa l'estació de notícies local WJLA.





El fiscal va dir que Peters vivia al finl del carrer on viu Stemen i que havia entrat en contacte amb dues persones més, però que no les va injectar amb èxit, informa CBS Baltimore .