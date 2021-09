L'home més ric del Marroc guanya les eleccions i advoca per "trencar amb el passat" de país

Aziz Ajanuch @ep





El líder de l'Agrupació Nacional Independent (RNI) del Marroc, Aziz Ajanuch, ha celebrat la seva victòria en les eleccions legislatives celebrades el dimecres i ha advocat per "trencar amb el passat", el que per començar suposarà posar fi a deu anys amb els islamistes de el Partit de la Justícia i el Desenvolupament (PJD) a el front de Govern.





El PJD va patir una caiguda en els comicis, i després de passar de 125 escó a tot just dotze està condemnat a la irrellevància en el nou escenari polític. El RNI, en canvi, ha pujat fins als 102, la qual cosa permetrà a Ajanuch, considerat l'home més ric del Marroc, encapçalar les negociacions per conformar la futura administració.





Ajanuch ha comparegut davant els mitjans flanquejat pels principals representants de la seva formació, a la qual se li atribueixen posicions centristes. Vol posar-se "mans a l'obra" per avançar en el desenvolupament econòmic i social del Marroc, sempre "sota la direcció" del rei Mohammad VI, segons 'Le Desk'.





La segona posició la conserva el liberal Partit Autenticitat i Modernitat (PAM), a què el Ministeri de l'Interior ha concedit 87 escons amb el recompte de vots ja conclòs a el cent per cent. El seu líder, Abdellatif Ouahbi, ha celebrat uns resultats que considera "molt positius", segons l'agència de notícies oficial MAP.





Per la seva banda, el secretari general del nacionalista Istiqlal, Nizar Baraka, no ha amagat que estan "molt contents", gràcies a uns 81 escons que suposen millorar en un 60 per cent els resultats dels comicis del 2016, informa el portal Le360. Baraka s'ha mostrat disposat a "contribuir a la transició democràtica".