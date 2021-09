Salut posa en marxa nous dispositius de vacunació sense cita prèvia a L’Hospitalet

L’Hospitalet disposarà de cinc dispositius de vacunació nous sense cita prèvia durant el mes de setembre. El Departament de Salut de la Generalitat, en collaboració amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, engega una nova campanya informativa amb l’objectiu de facilitar la vacunació a la ciutadania al màxim possible i accelerar el ritme d’immunització de la població. Va adreçada als majors de 12 anys.





D’aquesta manera, en determinats dies i franges horàries, hi haurà aquests punts de vacunació sense cita prèvia i, alhora, es continuarà administrant la vacuna al recinte de la Farga a les persones que han reservat hora a través del https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat





La campanya de vacunació sense cita prèvia s’adreça a tota la població que es trobi dins de les franges d’edat que han estat convocades fins ara. Hi poden anar persones majors de 12 anys que no hagin rebut cap dosi de la vacuna i que no hagin passat la Covid en els darrers 2 mesos. Els menors entre 12 i 16 anys han d’anar acompanyats del pare, mare o tutor legal, o bé d’un altre adult responsable que presenti l’autorització signada per part del pare mare o tutor legal.





Aquesta autorització es pot descarregar al web Canal Salut, a través del https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/convocatoria/ciutadania/2006-2009/





Punts i horaris de vacunació sense cita prèvia a L’Hospitalet durant aquest mes:





Florida nord





EAP (Equip d’Atenció Primària), al parc dels Ocellets. Vacunes Pfizer i Janssen. Horari: de 9.30 a 13.30 h i de 15.15 a 19.15 hores. Dies: 9, 13, 14, 15 i 16 de setembre.





Centre Municipal Ana Díaz Rico, plaça dels Blocs Florida, 15. Vacuna Moderna. Horari: de 10 a 20 hores. Dilluns, 13 de setembre.





Florida i Pubilla Cases





Mòdul sanitari a la plaça dels Ocellets. Vacunes Pfizer i Janssen. Horari: de 10 a 14 hores. Diumenge, 19 de setembre.





Pubilla Cases





EAP de la plaça de la Bòbila, s/n. Vacunes Pfizer i Janssen. Horari: d’11 a 19.30 hores. El dimecres i dijous tot el dia, i el divendres, d’11 a 14 hores. Dies 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 29 i 30 de setembre.





Santa Eulàlia sud





EAP Amadeu Torner, 63. Vacuna Moderna. Horari: de 15 a 19.30 hores. Divendres, 10 setembre.