Alerten sobre una nova estafa on suplanten la identitat d'Amazon per robar les dades de targetes

Centre de distribució d'Amazon a Barcelona @ep





ESET ha detectat una nova suplantació d'identitat d'Amazon per al robatori de targetes, segons ha informat la companyia de protecció antivirus i experta en ciberseguretat en un comunicat.





En concret, la companyia adverteix d'una nova campanya on els ciberdelinqüents intenten enganyar les seves víctimes a través de correus electrònics, on tant el format del 'mail' com els colors corporatius i botons utilitzats són pràcticament idèntics als que es fan servir en les comunicacions oficials d'Amazon, pel que resulta molt fàcil confondre aquest correu per un legítim.





Segons ESET, en el missatge, els ciberdelinqüents indiquen que les respectives víctimes han estat seleccionades per rebre un premi, que pot anar des d'un 'smartphone' de gamma alta fins a diversos tipus d'electrodomèstics.





En el cas de la qual la víctima premi en algun dels enllaços proporcionats en el correu serà redirigida a una web el domini no té res a veure amb el d'Amazon, però que guarda un disseny similar al d'aquesta empresa. En aquesta web, se us demanarà omplir una senzilla enquesta.





Després de respondre a aquestes preguntes, la víctima accedirà a una web en què mostraran tres dels suposats regals disponibles, entre ells un 'smartphone' Android, un iPhone i una aspiradora d'alta gamma, amb el corresponent botó per afegir-lo a la cistella .





Un cop seleccionat el presumpte regal, s'introduirà en la cistella de la víctima, però a l'hora de tramitar la comanda, aquesta és redirigida a una altra web que no té cap relació amb Amazon, on demanen una sèrie de dades personals, incloent-hi el nom , cognoms, adreça postal, telèfon i mail. Un cop emplenats, els estafadors demanen les dades corresponents a la targeta de crèdit, per suplantar la identitat de la víctima i realitzar posteriorment pagaments en nom seu.