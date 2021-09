Al-Qaida segueix sent una amenaça per a Occident dues dècades després de l'11-S

Al-Qaida s'assembla poc a el grup que l'11 de setembre de 2001 aconseguir un quàdruple atemptat utilitzant avions comercials en sòl nord-americà i va deixar gairebé 3.000 morts. La guerra contra el terrorisme llançada per George W. Bush primer i la mort del seu líder, Ossama bin Laden, una dècada després, van obligar a el grup a adaptar-se per la seva supervivència, però dues dècades després segueixen sent una amenaça.





Amb l'egipci Ayman al Zawahiri a el front des de 2011, Al-Qaida ha aprofundit en el seu procés de descentralització, amb un nucli central ocult en algun lloc entre l'Afganistan i el Pakistan i diverses filials desplegades per tot el món que han anat cobrant un creixent protagonisme amb el pas dels anys.





El grup terrorista que va fundar a finals de la dècada de 1980 el saudita Ossama bin Laden ha patit diversos revessos d'importància en els últims anys que s'han traduït en la mort en diferents operacions antiterroristes de diversos dels seus líders, inclòs el seu 'número dos ', Abu Mohammad alMasri, l'agost de 2020 a l'Iran en una operació israeliana, i Hamza bin Laden, fill predilecte del seu fundador i a què es creu que Al-Qaida reservava un lloc destacat en el futur.





Malgrat això, els experts en terrorisme han vingut advertint durant tot aquest temps, també després de la 'decapitació' de la cúpula de el grup en 2011 amb la mort de Bin Laden, que Al-Qaida estava lluny d'estar vençuda i que seguia constituint una amenaça a la qual calia prestar atenció, tot i que des de 2014 s'havia vist eclipsada per Estat Islàmic, la seva pròpia escissió a l'Iraq i Síria.





DUBTES SOBRE AL ZAWAHIRI





La victòria dels talibans fa menys d'un mes a l'Afganistan segurament ha estat rebuda amb alleujament ara per Al-Qaida, més quan el seu actual líder Al-Zawahiri podria estar greument malalt --es va arribar fins i tot a parlar fa uns mesos que havia mort-- .





En el seu últim informe de juliol, el comitè de l'ONU encarregat de fer seguiment de les sancions contra Al-Qaida i Estat Islàmic assenyala que els estats membre creuen que "està viu però no es troba bé" i posa en relleu el vídeo publicat al març amenaçant a Birmània per la repressió contra els musulmans, "en què es van usar imatges més antigues" i que "no va fer més que alimentar els rumors sobre el seu declivi o mort".





Ni tan sols després dels recents esdeveniments a l'Afganistan Al-Zawahiri s'ha pronunciat públicament. Al-Qaida sí que va publicar finalment un missatge el passat 31 d'agost, dues setmanes després de la caiguda de Kabul i un cop completada la sortida d'Estats Units, celebrant la victòria talibà.





Tot i que el president nord-americà, Joe Biden, ha esgrimit que la permanència de les tropes nord-americanes no tenia raó de ser en virtut de l'acord assolit per l'Administració de Donald Trump amb els talibans i atès que la missió d'acabar amb Al-Qaida s'havia completat, els experts adverteixen que la realitat és molt diferent.





RELACIÓ ENTRE ELS TALIBANA I AL QAIDA





Els talibans es van comprometre amb Trump al febrer de 2020 al fet que trencarien amb Al-Qaida i impedirien que l'Afganistan fos usat per llançar atacs contra els Estats Units i els seus aliats. No obstant això, la ruptura amb el grup terrorista no ha arribat a produir-se en aquests mesos i els seus milicians segueixen presents al país.





Segons el citat comitè de l'ONU, "està present en al menys 15 províncies afganeses, principalment en les regions oriental, meridional i sud-oriental". A més, Al-Qaida al Subcontinent Indi (AQSI), la filial creada el 2014 i que inclou l'Afganistan, "opera sota la protecció dels talibans des de les províncies de Kandahar, Helmand i Nimruz", afegeix.





Els llaços entre els talibans i Al-Qaida no només no s'han trencat en aquests 20 anys, sinó que fins i tot s'han seguit reforçant. Les dues organitzacions van quedar lligades arran que Bin Laden va jurar lleialtat al mul·là Omar, líder i fundador dels talibans, com 'comandant dels fidels' cap 1997. Després de la seva mort, Al Zawahiri també va fer el mateix.





A més, amb el pas dels anys s'han establert vincles per la via de el matrimoni entre un i altre grup. Així, es creu que el mul·là Omar es va casar amb una filla de Bin Laden i que el líder d'Al-Qaida va convertir en la seva quarta esposa a una de les filles de el fundador dels talibans.





DESCENTRALITZACIÓ DE LES OPERACIONS





Però al marge d'això, Al-Qaida ja no és l'organització que era. El 2001 les seves forces estaven pràcticament concentrades a l'Afganistan i Pakistan, amb una certa presència a l'Àfrica Oriental, on el 1998 el grup va atemptar contra les ambaixades nord-americanes a Kenya i Tanzània, i també a la península Aràbiga, on en 2000 va atemptar contra el destructor nord-americà 'USS Cole' al port iemenita d'Aden.





Obligats a passar a la clandestinitat absoluta després de l'inici dels bombardejos sobre l'Afganistan, els seus líders van haver de fugir primer a Pakistan i després alguns d'ells fins i tot a l'Iran. Des dels seus amagatalls, Bin Laden i els seus lloctinents, amb Al Zawahiri com el seu número dos, van haver d'adaptar a la nova realitat i evolucionar des d'una organització centralitzada a la 'hidra' que és avui dia.





Per Bin Laden, l'objectiu principal era el 'enemic llunyà', és a dir, Estats Units, però amb el pas el temps, i sobretot arran de la 'Primavera Àrab' --les conseqüències no podria acabar de conèixer-- A l' Qaida va apostar per deixar-lo en un segon pla i centrar-se millor en el 'enemic proper', és a dir els governs dels països musulmans als quals calia enderrocar per arribar a la fi última d'instaurar un califat a nivell mundial.





Per això, des de 2007 comencen a sorgir filials oficials d'Al-Qaida a diferents llocs. Així, aquest any veu la llum A l'Qaida al Magrib Islàmic (AQMI) i també Al-Qaida a l'Iraq (AQI) de la mà del jordà Abu Musab a l'Zarqaui. El 2009 s'oficialitza A l'Qaida a la Península Aràbiga (AQPA) i el 2012 el grup somali Al Shabaab es converteix també en filial.





El 2014 Al Zawahiri anuncia la creació d'AQSI i el 2017 neix el Grup de Suport a l'Islam i els Musulmans (JNIM), una coalició de quatre organitzacions actives en el Sahel i que té entre els seus integrants a AQMI. A més, a Síria hi ha a dia d'avui una filial oficial, Hurras al Din.





Totes aquestes filials persegueixen una agenda més local, aprofitant en general les queixes i el malestar de la població amb el govern de torn i presentant-se com l'alternativa, el que fa que els seus objectius siguin principalment les forces de seguretat i les autoritats locals, encara que també la població local.





ESCISSIONS AL GRUP





Aquesta deslocalització de la jihad ha permès a Al-Qaida estendre els seus tentacles, però també ha provocat dues escissions. La primera d'elles la d'Estat Islàmic a 2014, que passaria a convertir-se en el seu enemic declarat a nivell mundial, i posteriorment en 2016 amb el Front al Nusra, filial de el grup a Síria després de la ruptura amb Abu Bakr al Baghadadi i que actualment opera sota el nom Hayat Tahrir al Sham.





Així les coses, segons les estimacions dels experts, A l'Qaida tindria a dia d'avui fins a 40.000 combatents repartits arreu del món, dels que només entre uns 400 i 600 formarien part del que s'anomena A l'Qaida Central.





Al Qaida és ara "com una hidra, un serp amb molts caps", resumeix Ali Soufan, un antic agent de l'FBI i expert en el grup en declaracions a 'CTC Sentinel'. "Està més dispersa geogràficament" i "centrada en qüestions locals" a través de les seves filials, assenyala.





"Però aquest enfocament pot canviar", prevé. "Al-Qaida segueix tenint una aspiració internacional, no ens confonguem. Així que per que la Al-Qaida actual no hagi atacat Estats Units o Occident no vol dir que això no pugui canviar".