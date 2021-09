Marta Serrano: "La història està de rabiosa actualitat i ens serveix per conèixer-nos a nosaltres mateixos"

Història dels reis d'Aragó. De Sancho Garcés (1004) a Ferran II (1516), és el segon volum d'una sèrie de llibres publicats per l'editorial Rimpego en què volen donar a conèixer la història dels que han estat els quatre regnes d'Espanya.





L'autora d'aquesta nova entrega és Marta Serrano Coll, Dra. En Història i autora de diversos llibres, monografies i articles en revistes nacionals i internacionals sobre aquest tema. Apassionada de la història medieval, Serrano Coll viu entre investigacions i gaudeix compartint els seus descobriments amb els altres.





En una entrevista per Catalunyapress, Marta Serrano ha explicat el que els lectors trobaran en aquest llibre que, lluny del que pugui semblar, "no és un llibre convencional" sinó que és molt "més amè". Avança que ha "afegit aspectes relacionats amb el caràcter del rei", cosa que no sol ser habitual, a més de novetats fruit de la seva investigació.





Pregunta: Hi ha molts llibres d'història en què es parla dels Reis. Per què decideix llançar al mercat aquest altre?



Resposta: La editoral Rimpego, de Lleó, ha ideat una col·lecció sobre la Història dels Reis dels quatre regnes peninsulars cristians a l'Edat Mitjana: Lleó, Castella, Navarra i Aragó. Fa algun temps es va publicar el d'Història dels Reis de Lleó, de Ricardo Chao Prieto, i em consta que el de Navarra ja està en marxa. Em va semblar una col·lecció atractiva, a través de la qual es podia donar a conèixer al gran públic les últimes investigacions. Es tendeix a pensar que la Història o la Història de l'Art són disciplines vuitcentistes, antiquades, que sempre repeteixen el mateix. I no és així: són vives, amb debats rellevants, i amb avenços en la investigació que moltes vegades no arriben més enllà del món acadèmic. Les seves pàgines es glossen de noves interpretacions, tant des del punt de vista polític com des de l'artístic i cultural. I ofereix una història dels Reis i del regne molt més polièdrica del que sol ser habitual en aquest tipus d'assajos històrics. És una novetat en si mateix.





Aquest llibre aporta alguna dada nova, alguna cosa que fins ara desconeixiem dels Reis o alguna curiositat que pugui sorprendre el lector?

És clar que sí! El llibre que presentem no és un llibre convencional, perquè està pensat per a la divulgació. L'editor m'ha donat carta blanca per als continguts, i he afegit en el volum -el que no sol ser habitual- aspectes relacionats amb el caràcter del rei i, com a historiadora de l'art, el seu paper a nivell de promocions artístiques, i com van utilitzar l'art com a eina de poder i de prestigi. Hi ha algunes novetats que són fruit de la meva pròpia investigació. D'altres, són resultat de la feina d'altres historiadors i historiadors de l'art: per això, al final del llibre, veuran un recull bibliogràfic de més de 250 referències, algunes molt actuals i fins i tot en premsa... Sóc molt deutora de la feina d'altres persones , i he de reconèixer-ho.





Què pretén aconseguir amb ell com a autora?

Proposo apropar la història a tots a través d'un text digerible. El meu objectiu ha estat oferir un relat accessible i digerible dels fets i esdeveniments més notables que, des de 1004, van forjar el regne d'Aragó i que amb el pas del temps es va convertir en el que coneixem com a Corona d'Aragó. No he volgut fer una espècie de lletania de successos amb les seves dates respectives, sinó un acostament al nostre passat des de noves perspectives: contemplant el perfil humà i semblant de cada rei per entendre i comprendre el per què de les seves iniciatives i decisions.





Per què li interessa l'Art Medieval i la seva relació amb el poder?



Perquè és apassionant. L'art medieval és extraordinari, no només per les seves formes, sinó pels seus missatges. Era un dels vehicles d'expressió, de comunicació, dels promotors. És impressionant fins a quin punt es realitzaven les obres artístiques amb significats concrets, de vegades d'una forma vetllada però molt evident; altres d'una manera més obvia i directe. El que avui anomenem art, o obra artística (incloent l'art monumental), es va utilitzar per visibilitzar el poder, com a eina de prestigi, com a element de propaganda, etc. Es sorprendrien del poc que hem canviat en aquest sentit.





Quin és el pes que tenen els Reis d'Aragó en la història del nostre país?

Importantíssim, és clar. És cert que van funcionar de manera similar a la resta de monarques peninsulars o europeus, procurant estendre al màxim els seus tentacles de poder i reivindicar el seu paper en el tauler polític internacional. Però van ser protagonistes d'una expansió per la Mediterrània de la qual encara veiem ressons avui, o van afavorir cossos jurídics específics per facilitar el comerç per mar i regular el comerç internacional, el Llibre de Consolat de Mar, compendi de lleis que va servir de base per a la legislació marítima internacional actual





Si haguessis de destacar alguna cosa d'aquells anys, què seria?

El joc de poders i els pactes: l'estira-i-arronsa entre els poders fàctics que s'assembla en molts aspectes a la política d'avui.





En la societat actual, podem veure una mica d'aquell temps? Alguna cosa que se'ns hagi quedat?

En part he respost a aquesta pregunta en una altra anterior. Puc dir-te que analitzar la història ens serveix per conèixer-nos a nosaltres mateixos, i també per conèixer i entendre els altres. El llibre provocarà reflexions al lector, perquè moltes de les coses que ens preocupen avui (a nivell polític tant dins del nostre país com a nivell internacional, social, cultural, religiós, econòmic) ja van inquietar llavors. I ja veuran que grans èxits que considerem moderns ja van existir llavors, com ara la importància de la representativitat o de l'educació, amb la creació de les primeres universitats.

Atès el que passa al nostre voltant avui mateix, hem après alguna cosa de la història?

Sí, hem après. O ho han fet i ho fan els que miren cap al passat, es pregunten i reflexionen sobre ell. Gràcies al nostre treball, que des de fa dècades es basa en ciències socials molt diverses, som conscients del valor i de la necessitat de protegir institucions i organismes que van sorgir, precisament, en l'Edat Mitjana. I que, després de la seva abolició, es van recuperar després de la Dictadura. La Constitució de 1978 posa en valor la diversitat que ens caracteritza, engrandeix i enriqueix com a estat. És una pluralitat la delicada però factible gestió que ja s'observa en temps medievals i que fa que la història d'ahir sigui, veritablement, una història molt present i de la més rabiosa actualitat.





Creu que el poble que oblida la seva història està condemnat a repetir-la?

Els esdeveniments deriven de contextos molt canviants. Un poble que no coneix el seu passat és, simplement, un poble que es desconeix a si mateix. I el desconeixement és perillós en tots els sentits, també des del punt de vista històric, del moment present i per als projectes de futur.





La majoria de joves no estan interessats en la història, però què els pot aportar aquest llibre? Què pot incentivar una persona que de primeres no està interessada en la història a llegir-lo?

Crec, potser equivocadament, que els joves no estan interessats en la història perquè no hem sabut promocionar-la de forma adequada. Creuen que és un reguitzell de noms, dates i dades indigerible i repetitiva, i que el professor o professora que els ensenya, repeteix el mateix any rere any... És una visió completament aliena a la realitat: hi ha avenços continus en la investigació, noves troballes, o exhumació de documents desconeguts que s'analitzen i interpreten des de noves perspectives. El sistema universitari ens insta a publicar en revistes d'impacte, i si pot ser, en àmbit internacional. Això dificulta enformemente que els nostres resultats arribin fàcilment al ciutadà. Som conscients del problema: aquest llibre, que no és convencional, pretén complir amb aquest objectiu. A les seves pàgines trobaran el més rellevant d'aquell període, encara que des d'una perspectiva diferent i més amè del que és habitual: crec que els títols dels epígrafs són il·lustratius per a qui li doni un primer cop d'ull. Penso que també ajuda el glossari (per si hi ha alguna paraula que desconeix el lector o lectora) i unes breus notes sobre les cròniques que se citen al llarg del text.







Doncs moltes gràcies, Marta. Em après molt s'obre la història i segur que aprendrem més amb el llibre.