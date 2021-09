@EP





CaixaBank ha rebut el premi a la 'Millor Transformació Bancària del Món en 2021' (World Best Bank Transformation 2021) en els Euromoney Global Awards for Excellence 2021, després de realitzar la seva fusió amb Bankia.





En un comunicat aquest divendres, l'entitat bancària ha sostingut que s'ha convertit en el líder del mercat espanyol i ha establert les bases per aconseguir una rendibilitat sostenible en el futur gràcies al seu model de negoci, l'aposta per la innovació i el servei al client, al temps que es manté el compromís social de l'entitat.





La publicació britànica Euromoney, en uns premis que valoren a entitats de tot el món, reconeix a CaixaBank per "la seva capacitat per adaptar-se a un mercat en contínua evolució en un any en què ha completat la seva fusió amb Bankia".





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha assenyalat que aquest reconeixement posa en valor una fusió que marca una fita en la història del sistema financer espanyol.





"Una fusió que ens permet afrontar el futur des d'una posició privilegiada per donar suport a la recuperació econòmica i superar els desafiaments tecnològics, estructurals, regulatoris i competitius del sector financer", ha afegit.





Per la seva banda, el CEO de l'entitat, Gonzalo Gortázar, considera que la integració de CaixaBank i Bankia els situa en una posició de "clar lideratge", consolida la seva fortalesa financera i millora l'eficiència i rendibilitat del grup.





"Ens permet generar oportunitats de nous ingressos i obtenir estalvis substancials de costos. Això només és possible gràcies al talent i professionalitat d'uns equips que comparteixen una vocació decidida d'oferir el millor servei al client", ha apuntat.