TMB estrenarà el bus exprés entre Glòries i Francesc Macià el 20 de setembre

@EP



Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) posarà en marxa el dilluns 20 de setembre i la nova línia de bus exprés X1, que connectarà la plaça de les Glòries i la de Francesc Macià passant pel centre de Barcelona en un temps màxim de 13 minuts i quatre parades per sentit.





En un comunicat aquest divendres, TMB ha detallat que els autobusos d'aquesta nova línia s'identificaran amb color negre i seran vehicles elèctrics i híbrids de gas, i ha afegit que la campanya informativa començarà el proper dilluns 13 de desembre.





La regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha explicat en declaracions a la premsa que aquesta línia "sobretot donarà servei a usuaris que connecten des de l'àrea metropolitana" i que podran arribar a centre de la ciutat de forma més ràpida.





Entre Glòries i Francesc Macià, el bus passarà per un tram de l'avinguda Diagonal, els carrers Aragó i Comte d'Urgell i l'avinguda de Sarrià: a Aragó tindrà tres parades a les confluències de passeig de Sant Joan, passeig de Gràcia i Aribau, i la quarta serà a Comte d'Urgell davant de l'Escola Industrial.





Entre Francesc Macià i Glòries, la línia X1 passarà pels carrers Vilarroel (amb una parada davant de l'Hospital Clínic) i per la Gran Via, on hi haurà tres parades més a l'altura de plaça Universitat, passeig de Gràcia i passeig de Sant Joan.





REFORÇ DE METRO



Així mateix, el servei del Metro de Barcelona augmentarà la capacitat de les seves línies convencionals de metro a les hores punta --de 6 a 10 del matí-- amb cinc trens més que la setmana actual i dos trens més que en les mateixes dates de 2020.





A partir del dilluns 13 de setembre també quedarà normalitzat el servei de la L11 de metro (Trinitat Nova-Can Cuiàs), que estava tancada des de l'1 de juliol pel seu modernització i millora de sistema de seguretat.