Augmenta l’oferta de transport públic a Barcelona amb motiu de l’inici del curs escolar 2021-2022

Amb l’inici del període lectiu, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) tornarà a incrementar l’oferta de transport públic per afavorir una mobilitat sostenible en els desplaçaments quotidians. Al metro circularan més trens a les línies de més demanda i es crearà la primera línia urbana semidirecta d’autobusos.





A partir del dilluns 13 de setembre, a les línies convencionals de metro (L1-L5, les de més càrrega de passatge) a l’hora punta (de 6 a 10 del matí) hi circularan cinc trens més que la setmana actual i dos trens més que en les mateixes dates del 2020. A partir del dilluns 20, un cop finalitzin les actuacions nocturnes de renovació d’infraestructura que limiten la capacitat de la línia 1, el diferencial respecte de l’any anterior serà de sis trens més distribuïts per les línies 1, 4 i 5. A la tarda, a partir de les 17 hores, amb el nou curs circularan cinc trens més que fa un any en la mateixa franja.





Continua així la millora de freqüències en les línies de metro de més demanda, a les quals els últims mesos s’han anat incorporant fins a 12 trens per ampliar-ne la capacitat de transport. L’inici de curs coincideix també amb la recuperació del servei continuat dels dissabtes a la nit a partir del cap de setmana vinent.





Rosa Alarcón: “Fem del transport públic una alternativa eficaç i segura”





La regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Rosa Alarcón, ha destacat que l’increment d’oferta al metro i els autobusos es produeix “tot i tenir encara menys usuaris aque en el període anterior a la crisi sanitària, perquè és important que el transport públic es percebi com una alternativa eficaç i segura per als desplaçaments diaris”. Respecte de l’estrena de l’XPRESBus, s’hi ha referit com “la gran novetat a la xarxa d’autobusos” amb un enfocament clarament orientat a “donar un millor servei a la ciutadania de l’àrea metropolitana” pel fet de facilitar la connexió ràpida amb el centre comercial i de negocis de Barcelona.





Andanes independents a Trinitat Nova





Dilluns quedarà normalitzat el servei a la línia 11 de metro (Trinitat Nova - Can Cuiàs), que estava tancada des de l’1 de juliol passat mentre el Departament de la Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori desenvolupava la fase principal de les obres de modernització i millora que té en marxa a Trinitat Nova i que continuaran encara unes setmanes més.





Amb la reobertura, la línia 11 estrena una nova andana exclusiva a Trinitat Nova, independent però connectada al mateix nivell amb la de la línia 4. Està equipada amb portes automàtiques a banda i banda, sincronitzades amb les dels trens, de manera que, aporten la màxima seguretat a la zona de passatgers i permetran la circulació automàtica de trens en tota la longitud de la línia (fins ara només era possible entre Casa de l’Aigua i Can Cuiàs) cosa que entre altres avantatges comporta una reducció del temps de la maniobra de canvi de sentit.





Sistema de radars





La seguretat de la línia 11 està protegida a més per un avançat sistema de radars que detecten qualsevol intrusió a la zona de vies. Per a la seguretat dels usuaris, la nova andana disposa de dues vies d’evacuació, una compartida amb la línia 4 i una altra de nova construcció que transita pel nivell inferior en direcció a l’accés del carrer Pedrosa. Per al confort del passatge, la zona d’espera, amb bancs per seure, s’ha situat a l’àmbit proper de la línia 4.





El projecte de nova andana exclusiva per a la línia 11 s’ha dissenyat dins les limitacions d’espai de l’antiga cua de maniobres, entre Trinitat Nova i Casa de l’Aigua, cosa que ha condicionat l’amplada de la plataforma, que fa 2,5 metres, dels quals 2 metres són totalment útils per al pas de persones. Aquesta amplada és comparable a la d’andanes d’altres estacions existents de més freqüentació i que no compten amb la protecció dels tancaments verticals.





Tant les dimensions com les mesures d’accessibilitat i evacuació de la nova andana compleixen les normatives vigents i han rebut l’informe favorable del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. A més, l’obra ha comportat renovar completament la platja de vies a la zona de la cua de maniobres, on s’han installat nou aparells de via per facilitar els moviments dels trens a l’estació i cap als tallers de Roquetes, i executar altres actuacions complementàries.





Amb aquesta nova configuració, l’operació de les línies 4 i 11 passa a ser independent, de manera que els trens de la línia 4 poden entrar i sortir per totes dues vies de l’estació Trinitat Nova sense interferir en els moviments de la línia 11. Això ha permès incorporar un tren més al carrusel diari de la L4, primer pas d’un augment de capacitat que es desenvoluparà els pròxims anys.