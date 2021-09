@EP





La Conselleria de Salut de la Generalitat, l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i l'Ajuntament de Barcelona intensificaran la vacunació contra la Covid-19 als barris amb menor cobertura i on hi ha menys persones vacunades.





Ho han anunciat aquest divendres la secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas; la regidora de Salut, Gemma Tarafa, i la directora de l'ASPB, Carme Borrell, en declaracions als periodistes al costat d'un dels punts mòbils que s'ha obert a la plaça del Sortidor, al barri del Poble-sec.





Es tracta d'una estratègia que ja s'ha dut a terme durant les últimes setmanes a través de la qual més de 450 persones s'han vacunat en aquests punts mòbils repartits pels barris i que busca reduir les desigualtats de vacunació.





Cada setmana --els dijous i els divendres al matí-- s'instal·larà un punt mòbil en dos barris "prioritzats de la ciutat" en què s'administrarà la vacuna Janssen d'una única dosi sense cita prèvia a persones residents a la ciutat, majors de 40 anys o de 18 o més anys de grups vulnerables, amb dificultats per accedir a la campanya de vacunació.





Durant setembre els punts mòbils s'han d'establir a Ciutat Meridiana, El Raval, la Marina de Port i el Gòtic, i aquesta setmana ja s'ha fet al Bon Pastor, Baró de Viver, Poble-sec, i anteriorment al Raval, Trinitat Vella i Besòs Maresme.





REDUIR LES DESIGUALTATS



Tarafa ha assegurat que la cobertura vacunal a la ciutat avança a bon ritme i ha detallat que el 83,75% de la població major de 12 anys ja han rebut la primera dosi i que el 75% ja han rebut la pauta completa, i ha dit que no pararan l'estratègia fins a aconseguir la màxima cobertura vacunal.





Ha sostingut que encara s'observa un patró de desigualtat entre alguns barris, tot i que ha celebrat que des de juny fins ara s'ha reduït set punts la desigualtat de cobertura vacunal a la ciutat, de 30 a 23: "Això ens anima a seguir amb l'estratègia ".





"ACCIÓ QUIRÚRGICA"



Cabezas ha matisat que l'habilitació de punts mòbils en els barris no implica que es deixi de vacunar en els punts de vacunació massiva, com a la Fira de Barcelona: "Cada vacuna costa més esforç però és essencial i clau per protegir-nos tots i perquè el principi de la tardor ens arribi quan estiguem al màxim protegits. Cada vacuna compte".





En aquest sentit, ha assegurat que el que s'està fent és una "acció quirúrgica" perquè a part de reduir les desigualtats i accedir a les persones més vulnerables, també es fa per vacunar la gent que encara no ho ha fet.





A UNIVERSITATS



En el marc de l'estratègia per aconseguir la màxima cobertura vacunal, el departament de Salut ha informat en un comunicat que habilitarà tres punts de vacunació sense cita prèvia a les universitats de Barcelona coincidint amb l'inici del curs universitari.





El 14 de setembre s'iniciarà al Campus Nord (habilitat per la Universitat Politècnica de Barcelona), el 15 al Campus Sud (habilitat per la Universitat de Barcelona) i el 22 de setembre començarà la vacunació en un punt de la Universitat Pompeu Fabra .