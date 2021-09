Mor l'expresident portuguès Jorge Sampaio als 81 anys

L'expresident de Portugal Jorge Sampaio ha mort aquest divendres als 81 anys d'edat en un hospital de Lisboa, després que no superés un quadre de dificultat respiratòria que havia derivat en el seu trasllat d'urgència des de l'Algarve el passat 27 d'agost.





Advocat de formació, Sampaio va liderar a principis dels noranta el Partit Socialista (PS) i va exercir d'alcalde de Lisboa abans d'arribar a la màxima institució política de país. Va ser cap d'Estat de la República lusitana durant dos mandats, entre 1996 i 2006.





Després de la fi de la seva presidència, va col·laborar amb l'ONU, entre d'altres càrrecs com a alt representant per a l'Aliança de Civilitzacions. En l'actualitat presidia la Plataforma Global per als Estudiants Sirians, promotora de dotar de recursos educatius als infants i joves que s'havien vist afectats per la guerra.





L'actual president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha expressat el seu condol a la família de Sampaio, una figura especialment reconeguda en l'àmbit de l'esquerra i la mort del qual han lamentat aquest divendres el conjunt de la classe política.





Sampaio va ser, en paraules de Rebelo de Sousa, un lluitador "per la igualtat en la llibertat". "Lluitant, però serenament, avui ens ha deixat", ha afirmat l'actual president en una declaració.





El Govern ha decretat tres dies de dol en senyal de respecte per la figura de Sampaio, els èxits ha volgut repassar el primer ministre, el socialista António Costa, que s'ha remuntat fins i tot a la implicació del difunt mandatari en els moviments estudiantils de la dècada dels seixanta, informa la cadena RTP.





Per a Costa, Sampaio va ser un exemple de "llibertat" i ha destacat que, allunyat ja de la primera línia política, seguís amb la seva tasca en favor de consensos i drets en l'àmbit internacional, en la seva última etapa amb la vista posada en els joves sirians.





Per la seva banda, l'exprimer ministre José Manuel Durao Barroso, que va cohabitar amb Sampaio en termes de poder, ha dit d'ell a Twitter que "era una personalitat realment compromesa amb les causes de la democràcia i de el desenvolupament social", tant a nivell intern com en el pla internacional.