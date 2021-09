Regne Unit s'enfronta a "una escassetat permanent d'aliments" i "empitjorarà"

Regne Unit s'enfronta actualment a una escassetat permanent d'aliments i begudes populars en els prestatges, ha assegurat avui Ian Wright, director executiu sortint de la Federació d'Aliments i Begudes, la patronal de les empreses d'alimentació.





Wringt va advertir que els problemes de subministrament que han afectat els supermercats, Nando 'si McDonald' s "empitjoraran" a mesura que el mercat laboral canviï permanentment després de l'Covid.





No obstant això, vol deixar clar que aquesta escassetat no significa que els britànics "es quedin sense menjar", però incidents com la falta d'aigua embotellada en tot l'est d'Anglaterra podrien tornar-se més comuns.





"El comprador del Regne Unit podria haver esperat anteriorment que gairebé tots els productes que desitjaven estiguessin en els prestatges o al restaurant tot el temps. Això es va acabar i no crec que torni", lamenta.





Aquesta situació es produeix mentre Regne Unit es prepara per a realitzar controls posteriors al Brexit sobre les importacions de la UE en dues etapes, des de l'1 d'octubre i l'1 de gener. Segons els informes, el govern està disposat a endarrerir aquests controls, una mesura que, segons Wright, podria anunciar-se en unes hores.





Wirght assegura que el Brexit ha estat un dels factors que ha provocat problemes de subministrament, però que els "canvis estructurals" més amplis són els culpables, i els britànics hauran de canviar les seves "expectatives" del que van a trobar a partir de ara en els supermercats.







En la indústria d'aliments i begudes falten uns 500.000 treballadors, de manera que la situació "empitjorarà", assegura Wright.





Aproximadament 1,4 milions de persones, majoritàriament ciutadans de la UE, "es van anar a casa" quan va colpejar la pandèmia i la xifra podria arribar a 2,5 milions, afirma l'expert.

Alguns treballadors de la indústria han decidit no tornar després del Covid - entre 300.000 i 400.000 es van passar a treballs en línia-. "És un canvi estructural que no es revertirà", sentencia.

