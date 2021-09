La Diada de l'ANC es desinfla mentre molts es pregunten: Quan tornarà la Diada de Catalunya?

senyera @gencat





Aquest dissabte és la Diada de tots els catalans, però la manifestació central, un cop més, serà patrimoni de l'ANC. Aquesta patrimonialització de la catalanitat ja s'havia allunyat a alguns ciutadans de el dia nacional de Catalunya, però el desgast més evident ha arribat des del propi independentisme, que ha perdut el múscul que va mostrar en les Diades de 2012, 2013 i 2014.









La primera gran manifestació independentista va ser el 2012. Sota el lema, "Catalunya, nou Estat d'Europa". Va ser històrica a l'aconseguir congregar 1.500.000 persones segons la Guàrdia Urbana i va donar el tret d'inici als anys daurats de l'independentisme: el 2013 van aconseguir sumar 100.000 persones més a la manifestació, arribant a la xifra de 1.600.000 assistents; i el 2014 es va aconseguir a la xifra rècord de 1.800.000 assistents.





El 2015 també es va superar el milió d'assistents (1.400.000), però per primera vegada des de 2012, la xifra de congregats va ser inferior a la de l'any anterior. La tendència a la baixa es va consolidar el 2016 de forma especialment pronunciada, baixant fins als 875.000 assistents -sempre, segons les xifres de la Guàrdia Urbana-.





És llavors quan van començar els dubtes dins de l'independentisme, que havia esgotat els seus seguidors amb tantes anades i vingudes sobre la data definitiva en què proclamaria la nova república. Aquest enfonsament també va coincidir amb el primer any de Puigdemont al capdavant de la Generalitat, i el de Girona encara no comptava amb la popularitat que va aconseguir amb les seves accions posteriors. Per frenar la caiguda de el moviment, des del Govern van prémer l'accelerador, emprenent una fugida cap endavant que va acabar com tots sabem.







En 2017 es va celebrar la Diada pre-referèndum i l'estratègia dels independentistes va funcionar al frenar la caiguda d'assistència, però no van aconseguir igualar els números dels anys daurats: es van quedar a 1 milió de persones. I va arribar la Diada de 2018, després d'un any estel·lar on havien caigut hòsties, una declaració d'independència surrealista, detencions, fugides, 1 155 i un llarg etcètera d'absolutament tot. Però aquest ambient de crispació generalitzada no ha fet que l'independentisme guanyés múscul, estancant-se en el milió d'assistents.





I finalment va arribar 2019, on l'independentisme va poder realitzar la seva última concentració abans que el món sencer es fora a l'excusat per la pandèmia. És en aquest últim any de 'normalitat' quan el sobiranisme va demostrar que ja no tenia tant interès per la Diada, quedant-se en els 600.000 assistents i signant una caiguda del 40%.





La xifra d'assistents de 2020 no va reflectir en absolut el múscul que té el moviment per circumstàncies obvies, però la tendència a la baixa continua i la via d'enfrontament directe amb l'Estat cada vegada convenç a menys catalans, independentistes o pas. La victòria del pactisme d'ERC sobre el rupturisme es Junts s'ha situat a Catalunya en una nova etapa.





Potser és el moment de dibuixar una Diada on càpiguen tots els catalans -i abandonar la Diada de l'ANC-, una jornada on tots, pensem com pensem, puguem mirar-nos i celebrar la diversitat. A més de enorgullir per compartir un territori especialment bell habitat per ciutadans que, tot i estar tot el dia a la gresca, han aconseguit grans fites que han situat Catalunya en la primera línia del progrés. Perquè sí, avui és un dia per sentir orgull i és el dia de tots. Feliç Diada!