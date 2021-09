Reben 66 avisos fins a les 17.30 hores per les pluges intenses de Catalunya

Un arbre cau sobre una furgoneta per les fortes pluges a Barcelona @ep





Els Bombers de la Generalitat han rebut aquest divendres de 15 a 17.30 hores 66 avisos relacionats amb les pluges intenses a Catalunya, segons un apunt a Twitter.





D'aquests 66 avisos, 6 són a Tarragona, 29 a la Regió Metropolitana Nord --21 d'ells a Sabadell (Barcelona) -, 14 a Osona (Barcelona) i 17 a la Regió Metropolitana Sud --16 d'ells al Baix Llobregat (Barcelona) -.





La majoria dels avisos han estat per acumulació d'aigua en baixos o en la via pública o per caiguda d'arbres, i Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta de el pla Inuncat per risc d'inundacions davant la intensitat i l'extensió de les pluges .