Així ha estat l'homenatge solemne a Jean-Paul Belmondo a París

@ notife.com





França ha enterrat aquest dijous a l'actor francès, Jean-Paul Belmondo, mort dilluns als 88 anys, un llegendari que va saber encarnar un país "feliç", en paraules de president Emmanuel Macron.





"Estimem a Jean-Paul Belmondo. Era aquest home entre els homes ", va dir Macron al Pati d'Honor dels Invàlids, reservat per als grans personatges i les grans ocasions. "Ens agradava Belmondo perquè reflectia les nostres contradiccions, els nostres errors, adorem el seu gust pel risc, la seva elegància", ha apuntat en un emocionant discurs.





Macron va clausurar cerimònia de comiat amb tots els honors, en què han estat presents la família del cèlebre actor, amics de professió, figures polítiques i centenars de fans. El president francès, 1 confés amant de les arts escèniques, ha considerat que perdre a Belmondo va significar "no només perdre a un gran actor", sinó "una part de la vida" dels francesos ".





En un país preocupat per la pandèmia i la seva situació econòmica, Macron, va utilitzar la figura de l'actor per intentar enviar un missatge d'esperança. Belmondo, amb el seu gran somriure i el seu aire bonàs, va dir, forma part d'una "mitologia de la França feliç".





UNA CERIMÒNIA SOLEMNE





Encara que finalment amb menys públic del que s'esperava, la cerimònia va ser solemne. L'entrada del taüt al recinte dels Invàlids, sota un sol lluent i el redoblament dels tambors militars, va suscitar emoció entre la família de l'actor.













Els sis néts de "Bébel" van desfilar fins a l'estrada per agrair els testimonis de simpatia nacional. Després va pujar el president. Belmondo va ser "immortal no solament per les seves pel·lícules, sinó perquè va ensenyar les seves arts" a la generació posterior, va recordar Macron. Entre el públic assistent es trobaven estrelles actuals de cinema francès com Jean Dujardin, i un milers de fans.





El funeral de Belmondo ha estat aquest divendres, a l'església de Sant-Germain-des-Prés, París, seguit d'una cremació en la intimitat familiar.