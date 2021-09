Cuixart crida a mobilitzar-se aquesta Diada i "no renunciar a pressionar als polítics"

@EP





El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha cridat aquest divendres a mobilitzar aquesta Diada ja "no renunciar a pressionar als polítics", ja que considera que és la raó d'existir dels activistes i la societat civil.





En un acte a Prats de Molló (França) amb motiu de la Diada organitzat per la Casa de la Generalitat a Perpinyà (França), ha demanat no oblidar el poder que té la ciutadania i no defallir: "Ens volien fracturar com a poble i no ho han aconseguit, i no ho aconseguiran mai mentre tinguem present sempre que de la nostra diversitat neix la més gran de les nostres fortaleses ".





Cuixart, que s'ha retrobat amb l'exconseller, Lluís Puig, que resideix a Bèlgica, ha defensat que cal seguir lluitant pels drets civils i polítics, pel dret a l'autodeterminació i per la independència: "No podem renunciar a tornar-lo a fer, perquè estic convençut que ho podem tornar a fer i fer-ho millor ".