Els Goya 2022: amb públic, múltiples presentadors i canvis en les categories

Els Premis Goya 2022, que se celebraran al Palau de les Arts de València el proper 12 de febrer, tornaran a comptar amb públic després d'una edició sense i incorporarà un "nou model" de cerimònia amb múltiples "figures de primer nivell" com a presentadors.





A partir d'aquesta tardor la ciutat amfitriona també organitzarà activitats promocionals com projeccions de les pel·lícules seleccionades, exposicions i trobades amb els nominats. El president de l'Acadèmia de Cine, Mariano Barroso, ha expressat que els premis seran un lloc de "retrobament" amb tota la ciutadania, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha remarcat que la gala és una gran ajuda pel "ressorgiment" de la indústria cinematogràfica espanyola.





La cerimònia d'entrega dels guardons marcarà el final de l'Any Berlanga, una efemèride que l'Acadèmia de Cinema està celebrant amb motiu del centenari del naixement Luis García Berlanga, primer President d'Honor de la institució. Per honorar la figura del cineasta, que tindrà "especial protagonisme" a la gala, la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha anunciat que l'avinguda que porta a l'Hemisfèric, un edificis més emblemàtics de la Ciutat de les Arts i les Ciències i un dels escenaris de l'última pel·lícula de Berlanga, portarà el seu nom.









CANVIS EN CATEGORIES: DE L'EMPRESA A LA PERSONA





La trenta-sisena edició dels guardons presentarà diversos canvis respecte anys anteriors en diverses categories. El més destacat afectarà les de Millor Pel·lícula, Millor Pel·lícula d'Animació, Millor Pel·lícula Documental, Millor Pel·lícula Iberoamericana i Millor Pel·lícula Europea, on el premi passarà a ser per les persones que figurin als crèdits com a "productor/a" o "produït/produïda per" i no pas per les empreses productores, com es feia fins ara.





Paral·lelament, els títols que optin a la categoria Millor Pel·lícula Europea els escolliran les acadèmies cinematogràfiques de cada país; una tasca que fins ara feien les distribuïdores espanyoles. El premi a Millor Direcció Novell també experimentarà canvis, ja que ara només podran obtenir-lo els directors la pel·lícula dels quals sigui el seu primer llargmetratge, sigui en solitari o codirigit.