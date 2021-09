Un jutge de Barcelona autoritza a un nen a anar sense mascareta a l'aula

@EP





Un alumne de quart de Primària d'una escola pública de Barcelona podrà començar el curs sense portar mascareta a l'aula. El jutjat contenciós-administratiu número 7 de la capital catalana ha autoritzat aquesta mesura, de forma cautelaríssima, per motius mèdics, posant per davant la salut de l'infant per sobre de l'interès general, ja que la resta d'alumnes i mestres estaran protegits per les seves pròpies mascaretes.





Els informes mèdics aportats per la família asseguren que el nen pateix cefalees intenses, vòmits i trastorns neurovegetatius si porta la mascareta. La Generalitat i la fiscalia tenen tres dies per presentar les seves al·legacions en contra d'aquesta decisió cautelaríssima.





El conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha dit que l'escola s'adaptarà a aquesta mesura, perquè cal prioritzar el dret a l'educació del nen. A més, ha dit que el curs passat ja es van donar diversos casos similars, sempre per prescripció mèdica, sobretot en escoles d'educació especial però també en algunes ordinàries.