Rebutgen els recursos de Puigdemont i altres excàrrecs de la Generalitat per eximir-se del Tribunal de Comptes

@EP





La Fiscalia del Tribunal de Comptes assegura que la immunitat parlamentària de l'expresident català Carles Puigdemont no l'eximeix de la fiança reclamada per l'òrgan fiscalitzador en concepte de responsabilitat comptable pel presumpte ús irregular de fons de la Generalitat per a les delegacions de la Generalitat a l'exterior i el Diplocat.





En un escrit de vuit folis, a què ha tingut accés Europa Press, el fiscal en cap de sala, Miguel Ángel Torres, desestima el recurs presentat el juliol passat pel líder independentista.

"Procedeix a indicar que, en relació amb la protecció reconeguda en el Protocol nº 7 sobre els privilegis i les immunitats a la Unió Europea, cal assenyalar que no és aplicable a un procediment de naturalesa administrativa, dirigit a determinar l'exigència de responsabilitats comptables" , precisa.





En aquest sentit, a més, el fiscal insisteix que el present procediment "no limita, de cap manera, el dret a la llibertat de moviments del recurrent ni té naturalesa penal o sancionadora". Puigdemont havia demanat que s'anul·lés la caució requerida en considerar que "té reconeguda immunitat com europarlamentari" que "arriba a qualsevol instància i jurisdicció, inclòs el Tribunal de Comptes".





En el seu recurs, l'expresident retreia també l'actuació de l'òrgan fiscalitzador i assegurava que l'afirmació realitzada per la delegada instructora durant l'acte de liquidació que la seva immunitat s'estén únicament als processos penals és "contrària a dret".

El fiscal recolza l'actuació de la delegada instructora del Tribunal de Comptes i en un segon text, a més, rebutja la queixa de l'eurodiputat sobre la decisió de no ampliar el termini fixat per a la presentació de la fiança.





Segons l'acta de liquidació notificada al juliol, l'òrgan fiscalitzador reclama a 34 excàrrecs de la Generalitat quantitats individuals per conceptes concrets que van aprovar quan estaven en els seus respectius llocs de treball. Tots han de respondre al total de forma solidària fins als 5,4 milions d'euros.





REBUTJAT RECURS D'ARTUR MAS



El Ministeri Públic també rebutja les al·legacions de l'expresident català Artur Mas, que va presentar recurs demanant suspendre el termini per abonar la fiança en considerar que tres hores per a la lectura de l'acta de liquidació era "insuficient" per exercir el dret de defensa i que fins a aquest dia no se li va notificar ni un sol dels tràmits efectuats en el procediment.





La Fiscalia explica que, tal com ha establert anteriorment la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes, "no cal notificar res a cap possible responsable" fins al moment de citar liquidació provisional perquè fins aleshores no hi ha un presumpte responsable comptable identificat .





NI A JUNQUERAS NI A ROMEVA



Entre la bateria d'escrits -als quals ha tingut accés Europa Press- presentats a la Sala de Justícia del Tribunal de Comptes, la Fiscalia rebutja també les impugnacions de l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva.





Els dos líders independentistes, condemnats pel Tribunal Suprem i absolts per l'Executiu, van al·legar que en la tramitació de les actuacions prèvies a l'òrgan fiscalitzador no es va respectar el seu dret de defensa i que es van vulnerar els seus drets fonamentals.





Sobre el plantejament de la qüestió d'inconstitucionalitat, el fiscal assegura que "no té fonament". Pel que fa a la invocació del principi de presumpció d'innocència "resulta improcedent en la present jurisdicció, segons constant i reiterada jurisprudència". Tots dos arguments van ser plantejats també per altres excàrrecs.





Així, el fiscal desestima impugnacions presentades per les defenses de 23 excàrrecs de la Generalitat. Rebutja l'argument de Josep Manuel Suárez Iborra -exdelegat de la Generalitat al Regne Unit i Irlanda- i de Martí Anglada Birulés -delegat de la Generalitat a França- que l'actuació del Tribunal de Comptes equival a la "derogació de competències en matèria d'acció exterior de la Generalitat de Catalunya ".