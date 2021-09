Pere Aragonès demana "unitat" en la Diada i davant la imminent taula de diàleg

@EP





Pere Aragonès ha demanat unitat abans de la taula de diàleg i davant d'una de les Diades més baixes dels últims anys. El president de la Generalitat, durant el missatge previ a la Diada de l'11 de setembre ha volgut remarcar l'ampli consens polític i social que existeix, a més de destacar que encara hi ha una àmplia majoria a favor de la fi de la repressió i d'un referèndum.





"S'ha de traduir, novament, en una aliança entre institucions, partits, societat civil i ciutadania per recuperar conjuntament la iniciativa i per fer inevitable un referèndum que, per a mi, és un compromís democràtic del tot irrenunciable", ha volgut remarcar Aragonès.







Un referèndum que, des de Catalunya, es persegueix fa molts anys, però que des del Govern central no ho reconeix. Per això, Aragonès ha volgut destacar l'important que és la taula de diàleg amb Pedro Sánchez de la pròxima setmana per poder arribar a un acord i celebrar aquest referèndum.





"Catalunya està a les portes de fer una cosa que no havia aconseguit mai: obrir una negociació amb l'Estat, de govern a govern, per abordar com resolem el conflicte", han estat les paraules del líder català. Això sí, és un moviment que no sembla haver agradat a tothom, ja que Junts i la CUP han mostrat el seu rebuig davant aquesta taula de diàleg entre la Generalitat i el Govern central.







Una de les mesures de pressió que vol utilitzar Aragonès són les mobilitzacions que, en teoria, s'haurien de produir durant la Diada de Catalunya. Un moviment que depèn que les manifestacions funcionin com anys enrere i, fins i tot, la Generalitat ha aixecat algunes restriccions perquè es puguin celebrar de la manera més normal possible.









PERE ARAGONÈS NO ES VOL OBLIDAR D'NINGÚ





La realitat actual de Catalunya segueix sent complicada, però Aragonès també ha volgut tenir unes paraules per a les persones que no són independentistes. Ha remarcat que el moviment és legítim, però que els no independentistes són una part important i que cal tenir en compte.





Per aquest mateix motiu, Aragonès defensa el referèndum que volen celebrar. "Per això, el referèndum és la solució que ens inclou a tots. La que no obliga a ningú a renunciar a defensar els seus ideals i, alhora, ens obliga a tots a fer una proposta, una proposta de país", ha defensat.