Un home de 75 anys mor ofegat a la platja del Rastrell de Roses (Alt Empordà)

@EP





Un home de 75 anys de nacionalitat suïssa ha mort ofegat a la platja del Rastrell de Roses a l'Alt Empordà. L'avís es va donar a les 19.37 hores a les emergències mèdiques de diverses persones dient que havien tret a un home de l'aigua que estava inconscient i que estaven intentant reanimar-lo.





El Sistema d'Emergències Mèdiques va acudir a la zona amb dues dotacions i van intentar fer-li maniobres de reanimació, però no van poder evitar que l'home morís. A la platja hi havia bandera groga per l'estat de la mar i, en el moment dels fets, el servei de vigilància ja havia acabat el seu torn.





Van arribar a la zona efectius de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil per fer-se càrrec de les diligències. Amb aquesta víctima són 21 persones les que han mort ofegades a les platges catalanes des del passat 15 de juny.