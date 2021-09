@EP





Ciutadans no han acudit a l'ofrena floral que es realitza per motiu de la Diada al monument a Rafael Casanova. Ja fa alguns anys que la formació no participen en aquest acte i organitzen altres a part dels altres partits polítics que sí que han assistit durant el matí de la Diada.





El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha avisat que no anaven a participar en l'acte oficial de la Diada d'aquest dissabte i va anunciar que Cs celebrarà un acte de "denúncia de les mentides del nacionalisme" a nivell històric per commemorar l'11-S , sota el lema '11S: desmuntant el mite nacionalista'.