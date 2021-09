Illa demana "una Diada per a tots els catalans" en l'ofrena floral del PSC

@EP





El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha demanat aquest dissabte una diada per a tots els catalans i ha demanat a tots "estar a l'altura per aprofitar les oportunitats" en un moment que qualifica de canvis profunds, i després que el Govern hagi suspès la inversió de l'ampliació de l'Aeroport del Prat per les declaracions contràries al projecte des del Govern.





En declaracions després de l'ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada al costat de l'expresident José Montilla i altres dirigents de PSC, Illa ha demanat recuperar com a símbol la senyera i que les "quatre barres siguin les de la convivència, el retrobament i la reconstrucció".





A les portes d'una taula de diàleg entre el Govern i la Generalitat prevista per a finals de la setmana que ve, Illa ha demanat un "diàleg sincer, honest i per a tots els catalans".