Ada Colau i l'Ajuntament de Barcelona realitzen l'ofrena floral a Casanova

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit aquest dissabte que confia que s'obri una "nova etapa de diàleg i escolta" que s'abordi des del respecte i la confiança.





Ho ha dit en declaracions als mitjans després de participar en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb motiu de la Diada de l'11 de setembre.





Per a l'alcaldessa, els indults per als presos de l'1-O han estat una mesura "reivindicada des de feia anys per solucionar el conflicte polític" que ha suposat un punt d'inflexió i el primer pas --diu-- per a la desjudicialització de la política.





AEROPORT DEL PRAT





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat aquest dissabte "descartar definitivament" l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, després que el Govern anunciés dijous la suspensió de la inversió al projecte.







També ha demanat responsabilitat i diàleg als representants institucionals "perquè s'acabin les baralles d'aquests últims dies" i perquè impulsin inversions que reorientin l'economia catalana sense que tinguin un impacte negatiu en la biodiversitat del territori.