El Barça de bàsquet busca guanyar la Supercopa al primer títol en joc de la temporada

La temporada oficial de bàsquet arrenca aquest dissabte amb les semifinals de la Supercopa. El Barcelona obrirà la campanya contra el València Basket a les 19.00h. El conjunt de Sarunas Jasikevicius buscarà el seu primer títol de Supercopa des de 2015. En l'altra semifinal Reial Madrid i Tenerife intentaran colar-se en la gran final.





El Barcelona arriba com a clar favorit a aquesta cita de la Supercopa. L'equip blaugrana ha incorporat grans jugadors com Sanli o Hayes entre d'altres. Amb els nous fitxatges esperen fer un salt de qualitat que els permeti aconseguir aquesta anhelada Eurolliga. De moment, el conjunt de Jasikevicius està centrat a aconseguir una Supercopa que ja fa diversos anys que se'ls resisteix.





Al davant tindrà al València Basket, un equip que la temporada passada aconseguir estar lluitant constantment pel Top8 de l'Eurolliga i que, finalment, va caure en semifinals de la competició domèstica. Això sí, el torneig de la Supercopa és sempre diferent. No s'arriba amb el millor ritme de competició i les forces flaquegen en els finals de partit.





REAL MADRID-TENERIFE A L'ALTRA SEMIFINAL





Reial Madrid i Tenerife també buscaran ser a la final. El conjunt illenc, que juga a casa, ja va aconseguir fer una gran temporada l'any passat i vol començar aquesta trepitjant fort. Jugar a casa, amb públic i amb totes les ganes de sorprendre un rival que arriba amb alguns dubtes després d'una pretemporada d'alts i baixos.





El conjunt liderat per Pablo Laso també ha acudit al mercat. Yabusele, Hanga o Heurtel han aterrat a la capital espanyola per intentar que el Madrid iguali el nivell del Barcelona. Una diferència que l'any passat es va fer molt gran i que els blancs volen intentar retallar durant la temporada 21/22. Per a això, la Supercopa és el terreny idoni. L'han guanyat els tres últims anys, des de 2018.