Puigdemont torna a estar al focus; va pagar viatges privats amb fons públics

@EP





Puigdemont torna a estar en el focus. L'expresident hauria fet passar actes privats per oficials perquè aquests es paguessin amb fons de la Generalitat i el Parlament Europeu. Són fets que han estat intervinguts per la Guàrdia Civil a algunes comunicacions realitzades per Puigdemont.





La Guàrdia Civil va trobar les targetes d'embarcament de Puigdemont a Perpinyà el 2020. Un correu enviat per Alay, la mà dreta de l'expresident. Aquesta és la informació que ha donat la Guàrdia Civil sobre el trobat en els dispositius mòbils d'Alay.





L'operació ha descobert algunes irregularitats amb un empresari rus, Dimitrenko, per intentar obrir-se portes a Moscou i aconseguir suports per aconseguir la independència. En aquesta mateixa operació, s'han trobat noves proves que podrien a Puigdemont, novament, en una posició complicada.





En el viatge a Perpinyà, Puigdemont volia que el Parlament Europeu s'encarregués dels pagaments, tot i que estava clar que era un viatge privat. Per intentar amagar això, l'expresident va demanar dues cartes oficials de dos consellers de la Generalitat i d'aquesta manera mostrar que sí que era un viatge oficial.





L'acte va quedar clar que era de nivell privat, ja que Alay va reconèixer que havien de celebrar la trobada a la Casa de Perpinyà, ja que el Consell no va cedir els seus espais públics. És aquí quan Puigdemont també es va posar una mica nerviós en reconèixer que tenia el DNI caducat, tal com es reflecteix en els informes.





De tota manera, Alay va voler seguir cobrint aquest viatge com si fos oficial. Per això van demanar les cartes, per intentar mostrar que, efectivament, el viatge es realitzava de manera oficial. No obstant això, estava clar que buscava poder assistir a la roda de premsa.





Per evitar-se problemes europeus, Alay va reconèixer que el viatge no va estar pagat pel Parlament Europeu, sinó que va ser pagat amb els fons públics de la Generalitat. El més curiós del cas és que des de l'administració catalana no es va exigir cap justificació per a abonar els diners respecte al viatge.









Per això, Puigdemont hauria fet passar actes privats per oficials per poder-los pagar amb fons públics de la Generalitat i del Parlament Europeu. L'expresident va parlar de tot això amb Alay i les converses han estat intervingudes per la Guàrdia Civil. Volien mostrar reunions fictícies perquè li paguessin els bitllets d'avió a Perpinyà.