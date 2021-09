Cuixart demana arribar amb idees clares i consensuades a la taula de diàleg amb el Govern

@EP





El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha demanat aquest dissabte a tots els partits sobiranistes i institucions que dirigeixen consensuar entre ells una proposta conjunta per defensar-la en la taula de diàleg Govern-Generalitat de la pròxima setmana.





Ho ha dit en l'acte d'Òmnium amb motiu de la Diada 'Fem-nos Lliures', davant membres d'aquests partits en un moment de discrepàncies sobre aquest espai de diàleg: només ERC aposta clarament per la taula; Junts la critica si bé hi participa; la CUP no creu en l'estratègia del diàleg encara que va acordar amb els republicans donar-li dos anys de marge, i l'ANC està en contra.





Cuixart, en nom d'Òmnium, ha demanat als assistents a l'acte no renunciar a l'aconseguit fins ara: "L'Estat que nega el conflicte ha de seure tard o d'hora a la taula de negociació, però pensem que només serà efectiva si accepta l'autodeterminació. Per això som aquí aquest 11 de setembre".





A la part de la negociació catalana li ha advertit que ha d'acudir amb una proposta clara i consensuada entre tots els actors sobiranistes que defensen el dret a decidir i l'amnistia, i a aquests últims ha demanat: "No renuncieu a defensar la vostra proposta. Apel·lo a tots els sobiranistes a posar sobre la taula la seva proposta per poder discutir-la. Sense por".





"La millor proposta per a exercir el dret a l'autodeterminació serà aquella que fem junts. No renunciem a compartir-la i discutir-la", ha explicat abans de realitzar una aposta a favor de la diversitat catalana.





Cuixart ha fet aquesta petició en nom dels 190.000 socis de l'entitat que representa, "convençut que la millor proposta serà la que es construeix entre tots, com un poble, amb ambició, amb generositat", i ha enumerat diverses causes per les quals col·lectius catalans han lluitat al llarg de la història per aconseguir drets.





Entre ells, ha destacat la lluita en defensa del català, i ha anunciat una manifestació per intentar revertir la nova llei de l'audiovisual que prepara el Govern perquè considera que va en detriment de l'ús del català.





INDEPENDENTISTES, comuns I SINDICATS



L'acte d'Òmnium d'aquesta edició de la Diada amb el lema 'Fem-nos Lliures' (Fem-nos lliures) ha estat el primer que ha pogut protagonitzar presencialment Cuixart després de sortir de presó, i al costat d'ell han acudit altres dirigents polítics indultats, com l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull.





L'acte també ha comptat amb membres dels partits independentistes com la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta; el secretari general de Junts, també excarcerat, Jordi Sànchez, al costat d'altres membres del seu partit com Albert Batet i Elsa Artadi; el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera; la líder del PDeCAT, Àngels Chacón al costat de David Bonvehí, i el líder de Demòcrates, Antoni Castellà.





A més, per part dels comuns ha assistit, com ja ha fet en altres edicions, el portaveu del partit al Congrés, Jaume Asens, i els líders de CCOO i UGT, respectivament, Javier Pacheco i Camil Ros; la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.





GERRY ADAMS I JODY WILLIAMS



La periodista Mònica Terribas ha conduït un acte que ha començat amb un vídeo en què la defensora de drets humans argentina i cofundadora de l'ONG Mares de Plaça de Maig, Nora Cortiñas, ha defensat la protesta pacífica i ha traslladat el seu suport a "la lluita per la recuperació dels drets i de la identitat "de Catalunya.





En un altre vídeo, l'expresident del Sinn Féin Gerry Adams ha remarcat que la UE té "l'obligació de garantir que Catalunya pugui exercir el seu dret a vot", i l'activista americana i guanyadora del Premi Nobel de la Pau el 1997, Jody Williams, ha expressat el seu suport al referèndum d'autodeterminació.